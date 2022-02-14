https://ria.ru/20220214/mchs-1772700169.html

В Кремле ответили на вопрос о сроках назначения главы МЧС

В Кремле ответили на вопрос о сроках назначения главы МЧС - РИА Новости, 14.02.2022

В Кремле ответили на вопрос о сроках назначения главы МЧС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал говорить о возможных сроках назначения главы МЧС, но сообщил, что глава государства выступит на коллегии... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T13:20

2022-02-14T13:20

2022-02-14T13:29

политика

дмитрий песков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

евгений зиничев

александр чуприян

александр мельников

владимир путин

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал говорить о возможных сроках назначения главы МЧС, но сообщил, что глава государства выступит на коллегии министерства.Глава МЧС Евгений Зиничев погиб 8 сентября 2021 года на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника. Ему было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году. Врио главы МЧС стал Александр Чуприян, занимавший должность первого заместителя министра."Мы никогда кадровые темы не анонсируем, но, действительно, Путин выступит на расширенном заседании коллегии МЧС, это произойдет в режиме видеоконференции", - сказал Песков на вопрос о том, что можно ли ожидать появления определенности с назначением главы министерства.Накануне телеканал "Россия 1" сообщил, что Путин на текущей неделе примет участие в расширенном заседании коллегии МЧС.

https://ria.ru/20220213/putin-1772580316.html

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политика, дмитрий песков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), евгений зиничев, александр чуприян, александр мельников, владимир путин