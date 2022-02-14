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Корпорация МСП масштабирует "зонтичный" механизм поддержки малого бизнеса
Корпорация МСП масштабирует "зонтичный" механизм поддержки малого бизнеса - РИА Новости, 14.02.2022
Корпорация МСП масштабирует "зонтичный" механизм поддержки малого бизнеса
Корпорация МСП (КМСП) в 2022 году масштабирует "зонтичный" механизм поддержки малого и среднего бизнеса на всю свою гарантийную деятельность – в его рамках... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T09:30
2022-02-14T09:30
новости компаний - экономика
александр исаевич
экономика
корпорация мсп
мсп банк
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Корпорация МСП (КМСП) в 2022 году масштабирует "зонтичный" механизм поддержки малого и среднего бизнеса на всю свою гарантийную деятельность – в его рамках будет выдаваться порядка 80% поручительств, сообщает пресс-служба корпорации.Также, согласно планам КМСП, до конца 2022 года в механизме, реализацию которого курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов, будет задействовано около двух десятков федеральных и региональных банков. В настоящее время кредиты в рамках "зонтичного" механизма выдают десять банков: "Открытие", ВТБ, Сбербанк, РНКБ, Промсвязьбанк, Альфа-Банк, Совкомбанк, МСП Банк, АК Барс Банк и банк "Зенит".Отмечается, что в этом году в правила "зонтичного" механизма внесены изменения: банки обязаны снижать ставку на 0,5% для пользователей льготных госпрограмм кредитования. В "зонтичном" механизме смогут принять участие и малые региональные банки – для них до 300 миллионов рублей снижены требования по минимальному лимиту поручительств. Это изменение направлено на дальнейшее масштабирование и расширение географии механизма "зонтичных" поручительств."Запуск "зонтичного" механизма позволил за сентябрь-декабрь 2021 года увеличить количество поддержанных малых и средних предприятий в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. При этом 98% полученных кредитов приходится на микро- и малый бизнес. Почти 30% кредитов предоставлено на инвестиционные цели, каждый четвертый получили представители пострадавших в результате пандемии отраслей", - отметил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводит пресс-служба.По данным КМСП, с момента запуска "зонтичного" механизма было выдано более 2,9 тысячи кредитов на 25,6 миллиарда рублей.До конца года под поручительства Корпорации планируется выдать кредиты на общую сумму порядка 170 миллиардов рублей. На первый квартал банкам-участникам предоставлен лимит на 14,4 миллиарда рублей, что позволит бизнесу привлечь почти 29 миллиардов рублей кредитных средств. Ожидается, что за этот срок поручительства смогут получить более 2 тысяч предпринимателей.Как отмечается в сообщении, список отраслей, наиболее активно кредитующихся под "зонтичные" поручительства, возглавляет торговля, далее следует производство, транспортировка и хранение."Зонтичный" механизм поручительств — это упрощенный способ получить кредит, если у предпринимателя не хватает залога для получения финансирования. По сути, это гарантия Корпорации МСП перед банком, что обязательства заемщика по кредиту будут выполнены.
https://ria.ru/20210914/kreditovanie-1749986298.html
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новости компаний - экономика, александр исаевич, экономика, корпорация мсп, мсп банк
09:30 14.02.2022
 

Корпорация МСП масштабирует "зонтичный" механизм поддержки малого бизнеса

© Корпорация МСПЛоготип корпорации МСП
Логотип корпорации МСП
© Корпорация МСП
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Корпорация МСП (КМСП) в 2022 году масштабирует "зонтичный" механизм поддержки малого и среднего бизнеса на всю свою гарантийную деятельность – в его рамках будет выдаваться порядка 80% поручительств, сообщает пресс-служба корпорации.
Также, согласно планам КМСП, до конца 2022 года в механизме, реализацию которого курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов, будет задействовано около двух десятков федеральных и региональных банков. В настоящее время кредиты в рамках "зонтичного" механизма выдают десять банков: "Открытие", ВТБ, Сбербанк, РНКБ, Промсвязьбанк, Альфа-Банк, Совкомбанк, МСП Банк, АК Барс Банк и банк "Зенит".
Вывеска МСП Банка
14 сентября 2021, 12:20
МСП Банк начинает кредитование в рамках зонтичного механизма
Отмечается, что в этом году в правила "зонтичного" механизма внесены изменения: банки обязаны снижать ставку на 0,5% для пользователей льготных госпрограмм кредитования. В "зонтичном" механизме смогут принять участие и малые региональные банки – для них до 300 миллионов рублей снижены требования по минимальному лимиту поручительств. Это изменение направлено на дальнейшее масштабирование и расширение географии механизма "зонтичных" поручительств.
"Запуск "зонтичного" механизма позволил за сентябрь-декабрь 2021 года увеличить количество поддержанных малых и средних предприятий в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. При этом 98% полученных кредитов приходится на микро- и малый бизнес. Почти 30% кредитов предоставлено на инвестиционные цели, каждый четвертый получили представители пострадавших в результате пандемии отраслей", - отметил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводит пресс-служба.
По данным КМСП, с момента запуска "зонтичного" механизма было выдано более 2,9 тысячи кредитов на 25,6 миллиарда рублей.
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КМСП привлечет региональные банки к работе с "зонтичными" поручительствами
"Каждый седьмой кредит пришелся на бизнес, который без "зонтичного" механизма не имел бы шансов получить заемное финансирование", - подчеркнул Исаевич.
До конца года под поручительства Корпорации планируется выдать кредиты на общую сумму порядка 170 миллиардов рублей. На первый квартал банкам-участникам предоставлен лимит на 14,4 миллиарда рублей, что позволит бизнесу привлечь почти 29 миллиардов рублей кредитных средств. Ожидается, что за этот срок поручительства смогут получить более 2 тысяч предпринимателей.
Как отмечается в сообщении, список отраслей, наиболее активно кредитующихся под "зонтичные" поручительства, возглавляет торговля, далее следует производство, транспортировка и хранение.
"Зонтичный" механизм поручительств — это упрощенный способ получить кредит, если у предпринимателя не хватает залога для получения финансирования. По сути, это гарантия Корпорации МСП перед банком, что обязательства заемщика по кредиту будут выполнены.
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Новости компаний - ЭкономикаАлександр ИсаевичЭкономикаКорпорация МСПМСП Банк
 
 
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