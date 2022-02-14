https://ria.ru/20220214/mali-1772705424.html

В МИД заявили об обострении ситуации в Мали

В МИД заявили об обострении ситуации в Мали - РИА Новости, 14.02.2022

В МИД заявили об обострении ситуации в Мали

Ситуация в Мали накаляется, власти страны остаются один на один с террористическими группировками, заявил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов. РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T13:36

2022-02-14T13:36

2022-02-14T13:36

в мире

мали

мавритания

франция

эммануэль макрон

совет федерации рф

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

олег сыромолотов

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Ситуация в Мали накаляется, власти страны остаются один на один с террористическими группировками, заявил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов."Сейчас ситуация еще накаляется в том числе в Мали. Французы операцию "Бархан" заканчивают, с трех баз эвакуируют своих военнослужащих. Европейская операция "Такуба" тоже не имеет никаких перспектив, она разваливается. Властей Мали оставляют один на один с группировками", - заявил он в ходе круглого стола в Совете Федерации "Международное сотрудничество в борьбе с глобальными вызовами и угрозами, включая кризис системы контроля над вооружениями".В 2014 году Франция начала в регионе антитеррористическую операцию "Бархан". Эту миссию поддерживает региональная структура G5, созданная в том же году. Целью операции в Сахаро-Сахельском регионе (Нигер, Мали, Буркина-Фасо, Мавритания, Чад) является борьба с терроризмом и стабилизация ситуации до уровня, когда местные власти смогут сами обеспечивать безопасность. Летом 2021 года президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что Париж изменит модель военного присутствия в Сахеле: операция "Бархан" в ее нынешнем виде будет завершена, ей на смену придет международный альянс, куда войдут страны региона и другие партнеры.

https://ria.ru/20220204/mali-1771036540.html

мали

мавритания

франция

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в мире, мали, мавритания, франция, эммануэль макрон, совет федерации рф, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), олег сыромолотов