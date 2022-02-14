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В МИД заявили об обострении ситуации в Мали
В МИД заявили об обострении ситуации в Мали - РИА Новости, 14.02.2022
В МИД заявили об обострении ситуации в Мали
Ситуация в Мали накаляется, власти страны остаются один на один с террористическими группировками, заявил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов. РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T13:36
2022-02-14T13:36
2022-02-14T13:36
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мавритания
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эммануэль макрон
совет федерации рф
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
олег сыромолотов
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Ситуация в Мали накаляется, власти страны остаются один на один с террористическими группировками, заявил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов."Сейчас ситуация еще накаляется в том числе в Мали. Французы операцию "Бархан" заканчивают, с трех баз эвакуируют своих военнослужащих. Европейская операция "Такуба" тоже не имеет никаких перспектив, она разваливается. Властей Мали оставляют один на один с группировками", - заявил он в ходе круглого стола в Совете Федерации "Международное сотрудничество в борьбе с глобальными вызовами и угрозами, включая кризис системы контроля над вооружениями".В 2014 году Франция начала в регионе антитеррористическую операцию "Бархан". Эту миссию поддерживает региональная структура G5, созданная в том же году. Целью операции в Сахаро-Сахельском регионе (Нигер, Мали, Буркина-Фасо, Мавритания, Чад) является борьба с терроризмом и стабилизация ситуации до уровня, когда местные власти смогут сами обеспечивать безопасность. Летом 2021 года президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что Париж изменит модель военного присутствия в Сахеле: операция "Бархан" в ее нынешнем виде будет завершена, ей на смену придет международный альянс, куда войдут страны региона и другие партнеры.
https://ria.ru/20220204/mali-1771036540.html
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в мире, мали, мавритания, франция, эммануэль макрон, совет федерации рф, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), олег сыромолотов
В МИД заявили об обострении ситуации в Мали
Замглавы МИД: ситуация в Мали накаляется, власти остаются один на один с террористами