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Преступное сообщество Lurk прекратило существование
Преступное сообщество Lurk прекратило существование - РИА Новости, 14.02.2022
Преступное сообщество Lurk прекратило существование
ФСБ и МВД ликвидировали хакерскую группировку Lurk, заявили в Центре общественных связей ФСБ. РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T21:28
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происшествия
краснодарский край
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
ульяновская область
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. ФСБ и МВД ликвидировали хакерскую группировку Lurk, заявили в Центре общественных связей ФСБ."В результате оперативных и процессуальных действий организованное преступное сообщество Lurk прекратило свое существование, используемая в преступных целях информационная инфраструктура нейтрализована", — говорится в сообщении.Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил 22 участников преступной группы к реальным срокам заключения. Ее лидер К. Козловский получил 14 лет, И. Попов — 13 лет, Г. Кобыльский — 12 лет, остальные — от девяти до пяти лет.Их признали виновными по статьям УК "Организация преступного сообщества и участие в нем", "Мошенничество в сфере компьютерной информации", "Неправомерный доступ к компьютерной информации", "Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ".Преступники создали вредоносную компьютерную программу Lurk и с ее помощью похищали деньги со счетов клиентов российских банков. С 2012 по 2016 год фигуранты неправомерно получили доступ к банковским информационным системам и переводили средства пользователей на подконтрольные им счета. Ущерб превысил 1,2 миллиарда рублей.Следственные действия прошли по 88 адресам в 13 субъектах Российской Федерации: Свердловской, Костромской, Ленинградской, Нижегородской, Ростовской, Саратовской, Тверской, Тульской, Ульяновской областях, Алтайском и Краснодарском краях, в Крыму и Татарстане.
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россия
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происшествия, краснодарский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, ульяновская область
21:28 14.02.2022 (обновлено: 22:47 14.02.2022)
 
Преступное сообщество Lurk прекратило существование

ФСБ: преступное сообщество Lurk прекратило свое существование

© РИА Новости / Владимир ТрефиловХакерская атака
Хакерская атака - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Хакерская атака
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. ФСБ и МВД ликвидировали хакерскую группировку Lurk, заявили в Центре общественных связей ФСБ.
"В результате оперативных и процессуальных действий организованное преступное сообщество Lurk прекратило свое существование, используемая в преступных целях информационная инфраструктура нейтрализована", — говорится в сообщении.
Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил 22 участников преступной группы к реальным срокам заключения. Ее лидер К. Козловский получил 14 лет, И. Попов — 13 лет, Г. Кобыльский — 12 лет, остальные — от девяти до пяти лет.
Их признали виновными по статьям УК "Организация преступного сообщества и участие в нем", "Мошенничество в сфере компьютерной информации", "Неправомерный доступ к компьютерной информации", "Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ".
Оглашение приговора хакерам из группировки Lurk в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
Вчера, 13:03
Фигурант дела группировки хакеров Lurk устроил дебош в суде
Преступники создали вредоносную компьютерную программу Lurk и с ее помощью похищали деньги со счетов клиентов российских банков. С 2012 по 2016 год фигуранты неправомерно получили доступ к банковским информационным системам и переводили средства пользователей на подконтрольные им счета. Ущерб превысил 1,2 миллиарда рублей.
Следственные действия прошли по 88 адресам в 13 субъектах Российской Федерации: Свердловской, Костромской, Ленинградской, Нижегородской, Ростовской, Саратовской, Тверской, Тульской, Ульяновской областях, Алтайском и Краснодарском краях, в Крыму и Татарстане.
 
ПроисшествияКраснодарский крайФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)РоссияУльяновская область
 
 
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