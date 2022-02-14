https://ria.ru/20220214/lurk-1772802912.html

Преступное сообщество Lurk прекратило существование

Преступное сообщество Lurk прекратило существование - РИА Новости, 14.02.2022

Преступное сообщество Lurk прекратило существование

ФСБ и МВД ликвидировали хакерскую группировку Lurk, заявили в Центре общественных связей ФСБ. РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T21:28

2022-02-14T21:28

2022-02-14T22:47

происшествия

краснодарский край

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

ульяновская область

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. ФСБ и МВД ликвидировали хакерскую группировку Lurk, заявили в Центре общественных связей ФСБ."В результате оперативных и процессуальных действий организованное преступное сообщество Lurk прекратило свое существование, используемая в преступных целях информационная инфраструктура нейтрализована", — говорится в сообщении.Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил 22 участников преступной группы к реальным срокам заключения. Ее лидер К. Козловский получил 14 лет, И. Попов — 13 лет, Г. Кобыльский — 12 лет, остальные — от девяти до пяти лет.Их признали виновными по статьям УК "Организация преступного сообщества и участие в нем", "Мошенничество в сфере компьютерной информации", "Неправомерный доступ к компьютерной информации", "Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ".Преступники создали вредоносную компьютерную программу Lurk и с ее помощью похищали деньги со счетов клиентов российских банков. С 2012 по 2016 год фигуранты неправомерно получили доступ к банковским информационным системам и переводили средства пользователей на подконтрольные им счета. Ущерб превысил 1,2 миллиарда рублей.Следственные действия прошли по 88 адресам в 13 субъектах Российской Федерации: Свердловской, Костромской, Ленинградской, Нижегородской, Ростовской, Саратовской, Тверской, Тульской, Ульяновской областях, Алтайском и Краснодарском краях, в Крыму и Татарстане.

https://ria.ru/20220214/sud-1772695327.html

краснодарский край

россия

ульяновская область

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происшествия, краснодарский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, ульяновская область