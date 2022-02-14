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День святого Валентина: кто из знаменитостей отмечает, а кто — ругает

День святого Валентина: кто из знаменитостей отмечает, а кто — ругает - РИА Новости, 14.02.2022

День святого Валентина: кто из знаменитостей отмечает, а кто — ругает

Хотя для России День святого Валентина — не традиционный праздник, отмечать его в нашей стране многим нравится не меньше, чем на Западе. В том числе и... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T18:45

2022-02-14T18:45

2022-02-14T18:45

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Хотя для России День святого Валентина — не традиционный праздник, отмечать его в нашей стране многим нравится не меньше, чем на Западе. В том числе и знаменитостям. О том, кто отмечает, а кто ругает 14 февраля — в подборке РИА Новости. Елена Летучая ищет романтику в АнтарктикеПопулярная телеведущая сейчас путешествует с супругом бизнесменом Юрием Анашенковым в Антарктике, где отмечает день святого Валентина, а заодно и семь лет со дня помолвки. К тексту она прикрепила несколько кадров, сделанных на фоне бескрайних льдов и айсбергов.Глюк'oZa поделилась секретами семейного счастьяПевица с мужем, продюсером и предпринимателем Александром Чистяковым, сейчас в Дубае. В День святого Валентина она рассказала, с чего начинается любовь и как дальше стать счастливым. Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе поютЭкс-солистка группы "ВИА Гра" поздравила своих подписчиков песней. Певица опубликовала видео, на котором поет со своим супругом Валерием Меладзе душераздирающий трек "Мегаполисы". Страстные Венсан Кассель и Тина КунакиОдна из самых харизматичных пар радуется отдыху в солнечном Рио, что понятно из снимков в инстаграме. В День всех влюбленных знаменитый французский актер оказался немногословным. "И жизнь продолжается. С Днем святого Валентина, моя любовь!" — написал Кассель и прикрепил к этой фразу несколько фотографий с Тиной Кунаки. "Люблю тебя", — ответила ему в комментариях модель. Крис Хемсворт "приревновал" жену к кенгуруАвстралийский актер, известный зрителям по ролям в блокбастерах Marvel, более десяти лет счастлив в браке с моделью Эльсой Патаки. В День всех влюбленных Хемсворт опубликовал на своей странице милый кадр, на котором его жена целует кенгуру. За несколько часов его пост набрал более 500 тысяч просмотров и более тысячи комментариев, в основном — положительных. Гарик Харламов раздает валентинкиРезидент Comedy Club подошел к 14 февраля с юмором и "раздал" в своем инстаграме шуточные валентинки со своим лицом на фоне, имитирующем открытки.В комментариях большинство оценило чувство юмора шоумена и даже предложило несколько идей. Самыми популярными стали варианты про Ларису Гузееву и программу "Давай поженимся", над которыми Гарик Харламов любит шутить.Лещенко, Добронравов, Лоза, Бронзова и Сябитова против дня святого ВалентинаНекоторые российские звезды негативно относятся к 14 февраля. Например, Лев Лещенко, Федор Добронравов, Юрий Лоза, Татьяна Бронзова и Роза Сябитова.Лещенко рассказал РИА Новости, что не отмечает День святого Валентина. И тем не менее, согласился раскрыть свой секрет удачных отношений. По его мнению, самое главное – проявлять заботу, внимание и терпение, а также уважать личные границы своего партнера.Актер Федор Добронравов отметил, что 14 февраля для него – "просто повод еще раз поздравить родных и близких, но не больше". "Это же не православный праздник… Однако повод хороший, так же, как и 8 марта", — считает Добронравов.По мнению певца Юрия Лозы, 14 февраля для россиян – чужой праздник.Актриса Татьяна Бронзова, которая 3 марта отметит 49 лет брака с актером Борисом Щербаковым, рассказала, что для нее главным романтическим праздником в году является именно этот день. Сваха и телеведущая Роза Сябитова тоже "не в восторге" от празднования Дня всех влюбленных, о чем сообщила на своей странице в инстаграме. В комментариях под постом свахи мнения пользователей разделились. Кто-то в очередной раз заявил, что это не наш праздник, а некоторые отметили, что нет ничего страшного в том, чтобы лишний раз признаться в любви близким.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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