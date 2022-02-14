День святого Валентина: кто из знаменитостей отмечает, а кто — ругает
День святого Валентина: кто из знаменитостей отмечает, а кто — ругает
© Фото : из личного архива певицыАльбина Джанабаева и Валерий Меладзе
© Фото : из личного архива певицы
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Хотя для России День святого Валентина — не традиционный праздник, отмечать его в нашей стране многим нравится не меньше, чем на Западе. В том числе и знаменитостям. О том, кто отмечает, а кто ругает 14 февраля — в подборке РИА Новости.
Елена Летучая ищет романтику в Антарктике
Популярная телеведущая сейчас путешествует с супругом бизнесменом Юрием Анашенковым в Антарктике, где отмечает день святого Валентина, а заодно и семь лет со дня помолвки.
"В этот особенный для нас день Юрий семь лет назад сделал мне предложение! Мы поздравляем всех с праздником и желаем взаимной любви", — написала Летучая.
К тексту она прикрепила несколько кадров, сделанных на фоне бескрайних льдов и айсбергов.
Глюк'oZa поделилась секретами семейного счастья
Певица с мужем, продюсером и предпринимателем Александром Чистяковым, сейчас в Дубае. В День святого Валентина она рассказала, с чего начинается любовь и как дальше стать счастливым.
"Любовь — это невероятное чувство. Но оно всегда должно начинаться с любви к себе! Тогда ты можешь дарить любовь всем вокруг, вдохновлять и оберегать", — написала Глюк'oZa и приложила к тексту несколько красивых снимков с супругом.
Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе поют
Экс-солистка группы "ВИА Гра" поздравила своих подписчиков песней. Певица опубликовала видео, на котором поет со своим супругом Валерием Меладзе душераздирающий трек "Мегаполисы".
"Важно друг друга найти", — поставила хэштег Джанабаева.
Страстные Венсан Кассель и Тина Кунаки
Одна из самых харизматичных пар радуется отдыху в солнечном Рио, что понятно из снимков в инстаграме.
В День всех влюбленных знаменитый французский актер оказался немногословным. "И жизнь продолжается. С Днем святого Валентина, моя любовь!" — написал Кассель и прикрепил к этой фразу несколько фотографий с Тиной Кунаки.
"Люблю тебя", — ответила ему в комментариях модель.
Крис Хемсворт "приревновал" жену к кенгуру
Австралийский актер, известный зрителям по ролям в блокбастерах Marvel, более десяти лет счастлив в браке с моделью Эльсой Патаки. В День всех влюбленных Хемсворт опубликовал на своей странице милый кадр, на котором его жена целует кенгуру.
"С Днем святого Валентина, детка. Желаю вам двоим побольше таких счастливых моментов", — в шутку написал актер.
За несколько часов его пост набрал более 500 тысяч просмотров и более тысячи комментариев, в основном — положительных.
Гарик Харламов раздает валентинки
Резидент Comedy Club подошел к 14 февраля с юмором и "раздал" в своем инстаграме шуточные валентинки со своим лицом на фоне, имитирующем открытки.
"С Днем святого Валентина, дорогие влюбленные! Вот вам несколько валентинок. Дарите своим половинкам", — подписал пост Харламов.
В комментариях большинство оценило чувство юмора шоумена и даже предложило несколько идей. Самыми популярными стали варианты про Ларису Гузееву и программу "Давай поженимся", над которыми Гарик Харламов любит шутить.
Лещенко, Добронравов, Лоза, Бронзова и Сябитова против дня святого Валентина
Некоторые российские звезды негативно относятся к 14 февраля. Например, Лев Лещенко, Федор Добронравов, Юрий Лоза, Татьяна Бронзова и Роза Сябитова.
Лещенко рассказал РИА Новости, что не отмечает День святого Валентина. И тем не менее, согласился раскрыть свой секрет удачных отношений. По его мнению, самое главное – проявлять заботу, внимание и терпение, а также уважать личные границы своего партнера.
"Существует миллион трактовок того, что такое любовь. Я считаю, что это повышенное внимание к человеку, забота, внимание, благородное отношение. Это и уважение личной территории человека, и личностные мотивы... Я считаю, что любовь – это интеллигентное отношение, одним словом", — пояснил артист.
Актер Федор Добронравов отметил, что 14 февраля для него – "просто повод еще раз поздравить родных и близких, но не больше". "Это же не православный праздник… Однако повод хороший, так же, как и 8 марта", — считает Добронравов.
По мнению певца Юрия Лозы, 14 февраля для россиян – чужой праздник.
"А цветы дарить надо постоянно, как и постоянно нужно писать песни о женщинах и о любви. Стихотворения и песни о любви женщинам не потеряли и не потеряют своей актуальности, потому что, если мы не будем этого делать, женщины перестанут нас любить", — уверен он.
Актриса Татьяна Бронзова, которая 3 марта отметит 49 лет брака с актером Борисом Щербаковым, рассказала, что для нее главным романтическим праздником в году является именно этот день.
"Мы его всегда отмечаем, но, к сожалению, в последнее время мешает пандемия. Очень много близких друзей ушло, не только из-за пандемии, но и вообще. Когда-то мы собирались в ресторанчике, приглашали друзей, сейчас в основном одни, может, с еще одним другом — кто не боится. Надеюсь, что через год, когда будем отмечать 50 лет брака, то соберемся", — отметила актриса.
Сваха и телеведущая Роза Сябитова тоже "не в восторге" от празднования Дня всех влюбленных, о чем сообщила на своей странице в инстаграме.
"Если честно, я тоже не в восторге от этого праздника. В России много своих празднеств для молодежи: Красная горка, Сабантуй, Ивана Купала, Медовый спас", — написала она.
В комментариях под постом свахи мнения пользователей разделились. Кто-то в очередной раз заявил, что это не наш праздник, а некоторые отметили, что нет ничего страшного в том, чтобы лишний раз признаться в любви близким.
13 февраля, 06:46КультураЧто послушать в День влюбленных: музыкальные новинки недели