https://ria.ru/20220214/leopardy-1772625207.html

В Приморье пожилой леопард Валера нашел себе молодую невесту

В Приморье пожилой леопард Валера нашел себе молодую невесту - РИА Новости, 14.02.2022

В Приморье пожилой леопард Валера нашел себе молодую невесту

Ученые национального парка "Земля леопарда" в Приморье получили редкие кадры "свидания" пожилого дальневосточного леопарда Валеры и молодой самки, сообщает... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T03:59

2022-02-14T03:59

2022-02-14T10:30

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фгбу "земля леопарда"

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ВЛАДИВОСТОК, 14 фев — РИА Новости. Ученые национального парка "Земля леопарда" в Приморье получили редкие кадры "свидания" пожилого дальневосточного леопарда Валеры и молодой самки, сообщает учреждение.Валера — рекордсмен по количеству попаданий в объективы фотоловушек. За последние полгода ученые получили почти тысячу снимков этого хищника, что говорит о высокой активности зверя. Молодая самка зафиксирована фотоловушками впервые."Удалось запечатлеть не только процесс спаривания, но и брачные игры леопардов. Валера ответил на заигрывания своей спутницы, принял "невесту", не проявил к ней агрессии или равнодушия. Благодаря этому были сделаны ценные кадры невероятно скрытных животных, а в будущем популяция может пополниться новыми котятами", — отмечают в нацпарке.Ученые уточняют, что такие фотографии позволяют отслеживать отношения между отдельными особями, выстраивать семейные древа, лучше понять социальную и пространственную структуру популяции, особенности миграции и расселения животных и в итоге выработать оптимальные меры по их сохранению."На 14-м году зверь продолжает вести полноценную жизнь, что расширяет наши знания об экологии этого подвида леопардов… Мы не только наблюдаем положительную динамику численности дальневосточного леопарда, регистрируя каждый год все больше котят, но и видим формирование новых пар", — говорит начальник отдела науки ФГБУ "Земля леопарда" Марина Сырица, чьи слова приводятся в сообщении.Размножаться леопарды могут в любое время года. Обычно их встреча длится несколько дней, а после кошки теряют интерес друг к другу. Самка вынашивает потомство около 90 дней. На свет появляются от одного до трех котят, в воспитании которых самец не участвует.Имя Валера леопард получил благодаря своему Хранителю — хоккейному клубу "Адмирал", игроки которого в 2014 году назвали хищника в честь легендарного советского хоккеиста Валерия Харламова.Дальневосточный леопард — самая редкая крупная кошка в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Несколько особей появлялись и у границы с КНДР. Основная часть популяции обитает в нацпарке "Земля леопарда". По последним данным, на российских охраняемых территориях в дикой природе живут 110 взрослых дальневосточных леопардов.

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россия, приморский край, фгбу "земля леопарда", общество, новости - туризм