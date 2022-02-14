https://ria.ru/20220214/lenoblast-1772748880.html

Власти Ленобласти помогут достроить 35 проблемных объектов

Власти Ленобласти помогут достроить 35 проблемных объектов - РИА Новости, 14.02.2022

Власти Ленобласти помогут достроить 35 проблемных объектов

Власти Ленинградской области выделят почти три с половиной миллиарда рублей на решение проблемы обманутых вкладчиков, сообщает пресс-служба областной... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T16:50

2022-02-14T16:50

2022-02-14T16:50

ленинградская область

жилье

строительство

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 фев - РИА Новости. Власти Ленинградской области выделят почти три с половиной миллиарда рублей на решение проблемы обманутых вкладчиков, сообщает пресс-служба областной администрации."Принято решение выделить ещё 3,4 миллиарда на решение проблемы обманутых дольщиков. Инициатива одобрена губернатором Ленинградской области, финансовым блоком правительства региона и Минстроем. Средства в бюджете найдены. Мы уже начали направлять новые заявки в федеральный Фонд. Благодаря этому удастся в кратчайшие сроки помочь гражданам, инвестировавшим в покупку жилья еще 35 проблемных объектов", ― сказал заместитель председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский.По информации пресс-службы, всего на мероприятия по восстановлению прав пострадавших дольщиков из регионального бюджета выделят почти 11 миллиардов рублей.В текущем году региональный фонд защиты прав дольщиков станет одним из крупнейших застройщиков в Ленинградской области. Строительно-монтажные работы будут возобновлены на площадках 50 проблемных объектов.

https://ria.ru/20220214/teplotrassa-1772717667.html

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жилье, строительство