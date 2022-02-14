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Ленинградская область
https://ria.ru/20220214/lenoblast-1772748880.html
Власти Ленобласти помогут достроить 35 проблемных объектов
Власти Ленобласти помогут достроить 35 проблемных объектов - РИА Новости, 14.02.2022
Власти Ленобласти помогут достроить 35 проблемных объектов
Власти Ленинградской области выделят почти три с половиной миллиарда рублей на решение проблемы обманутых вкладчиков, сообщает пресс-служба областной... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T16:50
2022-02-14T16:50
ленинградская область
жилье
строительство
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 фев - РИА Новости. Власти Ленинградской области выделят почти три с половиной миллиарда рублей на решение проблемы обманутых вкладчиков, сообщает пресс-служба областной администрации."Принято решение выделить ещё 3,4 миллиарда на решение проблемы обманутых дольщиков. Инициатива одобрена губернатором Ленинградской области, финансовым блоком правительства региона и Минстроем. Средства в бюджете найдены. Мы уже начали направлять новые заявки в федеральный Фонд. Благодаря этому удастся в кратчайшие сроки помочь гражданам, инвестировавшим в покупку жилья еще 35 проблемных объектов", ― сказал заместитель председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский.По информации пресс-службы, всего на мероприятия по восстановлению прав пострадавших дольщиков из регионального бюджета выделят почти 11 миллиардов рублей.В текущем году региональный фонд защиты прав дольщиков станет одним из крупнейших застройщиков в Ленинградской области. Строительно-монтажные работы будут возобновлены на площадках 50 проблемных объектов.
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жилье, строительство
16:50 14.02.2022
 

Власти Ленобласти помогут достроить 35 проблемных объектов

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 фев - РИА Новости. Власти Ленинградской области выделят почти три с половиной миллиарда рублей на решение проблемы обманутых вкладчиков, сообщает пресс-служба областной администрации.
"Принято решение выделить ещё 3,4 миллиарда на решение проблемы обманутых дольщиков. Инициатива одобрена губернатором Ленинградской области, финансовым блоком правительства региона и Минстроем. Средства в бюджете найдены. Мы уже начали направлять новые заявки в федеральный Фонд. Благодаря этому удастся в кратчайшие сроки помочь гражданам, инвестировавшим в покупку жилья еще 35 проблемных объектов", ― сказал заместитель председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский.
Более 60 теплотрасс и котельных Ленобласти отремонтируют в 2022 году - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
14:33Ленинградская область
Более 60 теплотрасс и котельных Ленобласти отремонтируют в 2022 году
По информации пресс-службы, всего на мероприятия по восстановлению прав пострадавших дольщиков из регионального бюджета выделят почти 11 миллиардов рублей.
В текущем году региональный фонд защиты прав дольщиков станет одним из крупнейших застройщиков в Ленинградской области. Строительно-монтажные работы будут возобновлены на площадках 50 проблемных объектов.
"В 2021 году благодаря планомерной работе правительства Ленинградской области, были восстановлены права около восьми тысяч граждан: достроены и введены в эксплуатацию 27 долгостроев, выплачены компенсации дольщикам 12 домов", – добавили в пресс-службе
 
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