https://ria.ru/20220214/lenoblast-1772748880.html
Власти Ленобласти помогут достроить 35 проблемных объектов
Власти Ленобласти помогут достроить 35 проблемных объектов - РИА Новости, 14.02.2022
Власти Ленобласти помогут достроить 35 проблемных объектов
Власти Ленинградской области выделят почти три с половиной миллиарда рублей на решение проблемы обманутых вкладчиков, сообщает пресс-служба областной... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T16:50
2022-02-14T16:50
2022-02-14T16:50
ленинградская область
жилье
строительство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_0:207:3072:1935_1920x0_80_0_0_9129066dcb549f2684a8993fc4c5c7ec.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 фев - РИА Новости. Власти Ленинградской области выделят почти три с половиной миллиарда рублей на решение проблемы обманутых вкладчиков, сообщает пресс-служба областной администрации."Принято решение выделить ещё 3,4 миллиарда на решение проблемы обманутых дольщиков. Инициатива одобрена губернатором Ленинградской области, финансовым блоком правительства региона и Минстроем. Средства в бюджете найдены. Мы уже начали направлять новые заявки в федеральный Фонд. Благодаря этому удастся в кратчайшие сроки помочь гражданам, инвестировавшим в покупку жилья еще 35 проблемных объектов", ― сказал заместитель председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский.По информации пресс-службы, всего на мероприятия по восстановлению прав пострадавших дольщиков из регионального бюджета выделят почти 11 миллиардов рублей.В текущем году региональный фонд защиты прав дольщиков станет одним из крупнейших застройщиков в Ленинградской области. Строительно-монтажные работы будут возобновлены на площадках 50 проблемных объектов.
https://ria.ru/20220214/teplotrassa-1772717667.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_924d3c9992146d9b07dbcbae7465e4d6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жилье, строительство
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 фев - РИА Новости. Власти Ленинградской области выделят почти три с половиной миллиарда рублей на решение проблемы обманутых вкладчиков, сообщает пресс-служба областной администрации.
"Принято решение выделить ещё 3,4 миллиарда на решение проблемы обманутых дольщиков. Инициатива одобрена губернатором Ленинградской области, финансовым блоком правительства региона и Минстроем. Средства в бюджете найдены. Мы уже начали направлять новые заявки в федеральный Фонд. Благодаря этому удастся в кратчайшие сроки помочь гражданам, инвестировавшим в покупку жилья еще 35 проблемных объектов", ― сказал заместитель председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский.
По информации пресс-службы, всего на мероприятия по восстановлению прав пострадавших дольщиков из регионального бюджета выделят почти 11 миллиардов рублей.
В текущем году региональный фонд защиты прав дольщиков станет одним из крупнейших застройщиков в Ленинградской области. Строительно-монтажные работы будут возобновлены на площадках 50 проблемных объектов.
"В 2021 году благодаря планомерной работе правительства Ленинградской области, были восстановлены права около восьми тысяч граждан: достроены и введены в эксплуатацию 27 долгостроев, выплачены компенсации дольщикам 12 домов", – добавили в пресс-службе