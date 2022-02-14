https://ria.ru/20220214/lektiny-1772616982.html

Россиянам рассказали, опасны ли лектины для здоровья

Россиянам рассказали, опасны ли лектины для здоровья - РИА Новости, 14.02.2022

Россиянам рассказали, опасны ли лектины для здоровья

Поклонники правильного питания все чаще отказываются от лектинов, ссылаясь на их вред для организма. Так ли опасны эти белки на самом деле, рассказала в... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T04:15

2022-02-14T04:15

2022-02-14T04:15

общество

россия

екатерина бурляева

еда

здоровье

питание

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Поклонники правильного питания все чаще отказываются от лектинов, ссылаясь на их вред для организма. Так ли опасны эти белки на самом деле, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, терапевт Екатерина Бурляева.Лектины входят в состав продуктов растительного происхождения, особенно много их содержится в злаках, бобовых, пасленовых, а также в орехах. Необычные свойства этих белков стали причиной появления мифов об их вреде для организма, отметила Бурляева.Авторы безлектиновых диет, популярных в последнее время, во многом заблуждаются, продолжила врач."Все заявления о том, что от лектинов в кишечнике появляется слизь, что лектины негативно влияют на ворсинки кишечника, — это не совсем правда", — сказала она.Но некоторым людям действительно стоит с осторожностью относиться к продуктам, в состав которых входят лектины, добавила Бурляева.По ее словам, эти необычные белки выполняют в организме человека важные задачи."Механизм связывания других веществ необходим для работы иммунной системы. При приближении патогенного агента к клеточной стенке лектины удерживают агента на ее поверхности для дальнейшего распознавания и формирования иммунного ответа. Лектины клеток печени связывают простой углевод галактозу, регулируя уровень глюкозы в крови", — привела примеры Бурляева.Не исключено, что в дальнейшем лектины начнут использовать для лечения онкологических заболеваний.Впрочем, эти исследования пока не завершены, ученым предстоит оценить, насколько их открытия могут оказаться применимыми в медицине, а также выяснить, какие лекарственные формы и дозировки подошли бы в данном случае, уточнила врач.

https://rsport.ria.ru/20220209/pokhudeniya-1771766347.html

https://ria.ru/20220208/pitanie-1771584542.html

https://rsport.ria.ru/20220128/produkt-1769862823.html

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общество, россия, екатерина бурляева, еда, здоровье, питание