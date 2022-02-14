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Россиянам рассказали, опасны ли лектины для здоровья
Россиянам рассказали, опасны ли лектины для здоровья - РИА Новости, 14.02.2022
Россиянам рассказали, опасны ли лектины для здоровья
Поклонники правильного питания все чаще отказываются от лектинов, ссылаясь на их вред для организма. Так ли опасны эти белки на самом деле, рассказала в... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T04:15
2022-02-14T04:15
общество
россия
екатерина бурляева
еда
здоровье
питание
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Поклонники правильного питания все чаще отказываются от лектинов, ссылаясь на их вред для организма. Так ли опасны эти белки на самом деле, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, терапевт Екатерина Бурляева.Лектины входят в состав продуктов растительного происхождения, особенно много их содержится в злаках, бобовых, пасленовых, а также в орехах. Необычные свойства этих белков стали причиной появления мифов об их вреде для организма, отметила Бурляева.Авторы безлектиновых диет, популярных в последнее время, во многом заблуждаются, продолжила врач."Все заявления о том, что от лектинов в кишечнике появляется слизь, что лектины негативно влияют на ворсинки кишечника, — это не совсем правда", — сказала она.Но некоторым людям действительно стоит с осторожностью относиться к продуктам, в состав которых входят лектины, добавила Бурляева.По ее словам, эти необычные белки выполняют в организме человека важные задачи."Механизм связывания других веществ необходим для работы иммунной системы. При приближении патогенного агента к клеточной стенке лектины удерживают агента на ее поверхности для дальнейшего распознавания и формирования иммунного ответа. Лектины клеток печени связывают простой углевод галактозу, регулируя уровень глюкозы в крови", — привела примеры Бурляева.Не исключено, что в дальнейшем лектины начнут использовать для лечения онкологических заболеваний.Впрочем, эти исследования пока не завершены, ученым предстоит оценить, насколько их открытия могут оказаться применимыми в медицине, а также выяснить, какие лекарственные формы и дозировки подошли бы в данном случае, уточнила врач.
https://rsport.ria.ru/20220209/pokhudeniya-1771766347.html
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общество, россия, екатерина бурляева, еда, здоровье, питание
04:15 14.02.2022
 
Россиянам рассказали, опасны ли лектины для здоровья

Диетолог Бурляева: лектины могут быть опасны только при заболеваниях ЖКТ

© Fotolia / konradbakХолодильник
Холодильник - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© Fotolia / konradbak
Холодильник. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Поклонники правильного питания все чаще отказываются от лектинов, ссылаясь на их вред для организма. Так ли опасны эти белки на самом деле, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, терапевт Екатерина Бурляева.
Лектины входят в состав продуктов растительного происхождения, особенно много их содержится в злаках, бобовых, пасленовых, а также в орехах. Необычные свойства этих белков стали причиной появления мифов об их вреде для организма, отметила Бурляева.

"Лектины — это белки, в цепи которых есть олигосахарид (углевод. — Прим. ред.), в этом их особенность. Они обладают способностью связывать другие вещества на поверхности клеток, из-за этого им и приписывают мифические свойства. Например, негативное влияние на пищеварительный процесс и усвоение витаминов и минералов, повышение проницаемости стенок кишечника и повреждение эритроцитов", — объяснила она.

Авторы безлектиновых диет, популярных в последнее время, во многом заблуждаются, продолжила врач.
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"Все заявления о том, что от лектинов в кишечнике появляется слизь, что лектины негативно влияют на ворсинки кишечника, — это не совсем правда", — сказала она.
Но некоторым людям действительно стоит с осторожностью относиться к продуктам, в состав которых входят лектины, добавила Бурляева.
"Обращать внимание на содержание лектинов в продуктах стоит только людям, страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Некоторые лектины могут усугублять течение заболеваний, тех же язвенных колитов, но не вызывать их", — подчеркнула врач.
По ее словам, эти необычные белки выполняют в организме человека важные задачи.
"Механизм связывания других веществ необходим для работы иммунной системы. При приближении патогенного агента к клеточной стенке лектины удерживают агента на ее поверхности для дальнейшего распознавания и формирования иммунного ответа. Лектины клеток печени связывают простой углевод галактозу, регулируя уровень глюкозы в крови", — привела примеры Бурляева.
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Не исключено, что в дальнейшем лектины начнут использовать для лечения онкологических заболеваний.
"За последние десять лет было проведено большое количество исследований, которые показали положительное действие лектинов (на организм. — Прим. ред.) при лейкемии, лимфоме, раке груди, раке желудка, раке кожи и так далее. Считается, что лектины повышают иммунитет в отношении раковых клеток, способствуют уничтожению раковых клеток", — рассказала Бурляева.
Впрочем, эти исследования пока не завершены, ученым предстоит оценить, насколько их открытия могут оказаться применимыми в медицине, а также выяснить, какие лекарственные формы и дозировки подошли бы в данном случае, уточнила врач.
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