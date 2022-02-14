https://ria.ru/20220214/lekarstva-1772747968.html

Доступность лекарств для сельских жителей повысят в МО

Доступность лекарств для сельских жителей повысят в МО - РИА Новости, 14.02.2022

Доступность лекарств для сельских жителей повысят в МО

Замглавы минздрава Московской области Алексей Сапанюк рассказал, как в регионе планируют повышать доступность лекарств для сельских жителей в аптеках и... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T16:45

2022-02-14T16:45

2022-02-14T16:47

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Замглавы минздрава Московской области Алексей Сапанюк рассказал, как в регионе планируют повышать доступность лекарств для сельских жителей в аптеках и фельдшерско-акушерских пунктах, сообщил телеканал "360".В Московской области с учетом проведенной переписи населения проживают полтора миллиона сельских жителей в шести тысячах населенных пунктах."Отпуск льготных лекарств реализован в 309 аптечных пунктах, а розничный отпуск препаратов – в 12 тысячах аптек", – рассказал Сапанюк.При этом более пяти тысяч сельских населенных пунктов не имеют аптек с льготным отпуском лекарств, а в более чем тысяче сельских населенных пунктов вообще нет аптек."Поэтому наша задача – организовать лекарственное обеспечение сельских жителей в фельдшерско-акушерских пунктах. Для решения этой задачи необходимо провести процедуру лицензирования фармацевтической деятельности в существующих ФАП", – сказал замминистра.Кроме того, чтобы организовать своевременную поставку льготных лекарств, ФАП должны быть диджитализированы – в пунктах должен быть интернет, компьютеры, а также специальное оборудование для хранения лекарств.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)