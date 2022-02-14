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Доступность лекарств для сельских жителей повысят в МО
Доступность лекарств для сельских жителей повысят в МО - РИА Новости, 14.02.2022
Доступность лекарств для сельских жителей повысят в МО
Замглавы минздрава Московской области Алексей Сапанюк рассказал, как в регионе планируют повышать доступность лекарств для сельских жителей в аптеках и... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T16:45
2022-02-14T16:45
2022-02-14T16:47
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Замглавы минздрава Московской области Алексей Сапанюк рассказал, как в регионе планируют повышать доступность лекарств для сельских жителей в аптеках и фельдшерско-акушерских пунктах, сообщил телеканал "360".В Московской области с учетом проведенной переписи населения проживают полтора миллиона сельских жителей в шести тысячах населенных пунктах."Отпуск льготных лекарств реализован в 309 аптечных пунктах, а розничный отпуск препаратов – в 12 тысячах аптек", – рассказал Сапанюк.При этом более пяти тысяч сельских населенных пунктов не имеют аптек с льготным отпуском лекарств, а в более чем тысяче сельских населенных пунктов вообще нет аптек."Поэтому наша задача – организовать лекарственное обеспечение сельских жителей в фельдшерско-акушерских пунктах. Для решения этой задачи необходимо провести процедуру лицензирования фармацевтической деятельности в существующих ФАП", – сказал замминистра.Кроме того, чтобы организовать своевременную поставку льготных лекарств, ФАП должны быть диджитализированы – в пунктах должен быть интернет, компьютеры, а также специальное оборудование для хранения лекарств.
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости.
Замглавы минздрава Московской области Алексей Сапанюк рассказал, как в регионе планируют повышать доступность лекарств для сельских жителей в аптеках и фельдшерско-акушерских пунктах, сообщил телеканал "360"
.
В Московской области с учетом проведенной переписи населения проживают полтора миллиона сельских жителей в шести тысячах населенных пунктах.
"Отпуск льготных лекарств реализован в 309 аптечных пунктах, а розничный отпуск препаратов – в 12 тысячах аптек", – рассказал Сапанюк.
При этом более пяти тысяч сельских населенных пунктов не имеют аптек с льготным отпуском лекарств, а в более чем тысяче сельских населенных пунктов вообще нет аптек.
"Поэтому наша задача – организовать лекарственное обеспечение сельских жителей в фельдшерско-акушерских пунктах. Для решения этой задачи необходимо провести процедуру лицензирования фармацевтической деятельности в существующих ФАП", – сказал замминистра.
Кроме того, чтобы организовать своевременную поставку льготных лекарств, ФАП должны быть диджитализированы – в пунктах должен быть интернет, компьютеры, а также специальное оборудование для хранения лекарств.