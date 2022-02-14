https://ria.ru/20220214/kuzgtu-1772321860.html

В России создали комплексную систему мониторинга опасных предприятий

В России создали комплексную систему мониторинга опасных предприятий - РИА Новости, 14.02.2022

В России создали комплексную систему мониторинга опасных предприятий

Специалисты КузГТУ создали мониторинговый центр для комплексного решения вопросов, связанных и с промышленной, и с информационной безопасностью на... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T09:00

2022-02-14T09:00

2022-02-14T09:00

наука

университетская наука

навигатор абитуриента

кузбасский государственный технический университет им. т.ф. горбачева

кемерово

россия

технологии

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Специалисты КузГТУ создали мониторинговый центр для комплексного решения вопросов, связанных и с промышленной, и с информационной безопасностью на производственных объектах топливно-энергетической сферы. По словам экспертов, в комплексном формате предприятия Кузбасса ранее не работали.Специалисты считают, что целостный взгляд, а также предварительные аудиты и регулярный мониторинг усилят безопасность на промышленных объектах. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.Специалисты инжинирингового центра Кузбасского государственного технического университета имени Т.Ф. Горбачева (ИЦ КузГТУ), проведя ряд научно-технологических исследований, разработали комплекс профилактических и антикризисных мероприятий для горнодобывающих компаний и предприятий топливно-энергетического комплекса (ТЭК), в том числе угольных, нефтяных и газовых компаний.Для реализации проекта в университете создали центр комплексного мониторинга безопасности. Его специалисты могут получать необходимые данные с предприятий ТЭК и других опасных производств в реальном времени и автоматически передавать их государственным службам, например, МЧС и Ростехнадзору.Производственный стаж сотрудников на предприятиях Кузбасса и опыт работы в надзорных организациях позволяет охватить сразу несколько направлений работы: промышленную и информационную безопасность. По мнению экспертов КузГТУ, эти сферы важно контролировать комплексно.В случае аварий установленные системы автоматически оповещают специалистов о произошедшей ситуации и месте ее возникновения. Но самое важное, по словам экспертов вуза, это то, что регулярный мониторинг позволяет спрогнозировать опасные для жизни ситуации и предупредить об этом руководство предприятия. В рамках аудита сотрудники центра помогут рассчитать необходимое время выхода людей в безопасную область и подобрать оптимальное расположение пунктов коллективного спасения."Специалисты мониторят безопасность технологических процессов, проводят аудиты, выполняют монтаж и ремонт технических устройств. Кроме того, они внедряют на предприятия новые технологии. Например, интерактивные 3D-карты с доступом через мобильные устройства, системы распознавания объектов, обнаружения огня и дыма на открытом воздухе и детектирование положения тела. Система может распознать лежащего человека, которому нужна помощь или обнаружить человека с ружьем в руках, это поможет вовремя заблокировать двери. Подобные технологии мы планируем внедрить и у себя в вузе", – рассказал заместитель директора по информационной безопасности и цифровым технологиям ИЦ КузГТУ Алексей Житников.Мониторинг информационной безопасности, как отметили в вузе, будет препятствовать промышленному и экономическому шпионажу, которые могут угрожать работе предприятий. Специалисты вуза выполняют полный комплекс задач в сфере информационной безопасности, начиная от аудита и проектирования систем и заканчивая защитой и сопровождением IT-инфраструктур любой сложности. Для этого университет сотрудничает с ведущими производителями и поставщиками средств защиты информации.В вузе также отметили, что в дальнейшем в центре появится мониторинг экологической безопасности и геодинамической обстановки."В ближайшем будущем в КузГТУ и его филиалах откроется направление подготовки студентов в области горноспасательного дела и надзорной деятельности. Уже сейчас заметно ощущается дефицит подобных кадров", – рассказал Алексей Ярош.Кроме того, в ИЦ откроют лабораторию с приборами контроля и исследования территорий, где проходят работы по добыче угля. Специальное оборудование позволит предотвратить несанкционированную добычу полезных ископаемых, а также контролировать безопасность в ликвидированных шахтах.

https://ria.ru/20211217/kuzgtu-1764028319.html

https://ria.ru/20220131/samarskiy_universitet-1769938196.html

https://ria.ru/20211217/tpu-1764047097.html

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университетская наука, навигатор абитуриента, кузбасский государственный технический университет им. т.ф. горбачева, кемерово, россия, технологии, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)