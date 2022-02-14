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Официальный курс евро на вторник вырос на 1,49 рубля

Официальный курс евро на вторник вырос на 1,49 рубля - РИА Новости, 14.02.2022

Официальный курс евро на вторник вырос на 1,49 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 1,4877 рубля - до 86,8451 рубля, курс доллара - на 1,5895 рубля, до 76,5762 рубля,... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T14:24

2022-02-14T14:24

2022-02-14T14:24

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 1,4877 рубля - до 86,8451 рубля, курс доллара - на 1,5895 рубля, до 76,5762 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 1,5437 рубля, составив 81,1972 рубля.

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, динамика курсов валют, рубль, евро, доллар, центральный банк рф (цб рф), россия