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Официальный курс евро на вторник вырос на 1,49 рубля
Официальный курс евро на вторник вырос на 1,49 рубля - РИА Новости, 14.02.2022
Официальный курс евро на вторник вырос на 1,49 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 1,4877 рубля - до 86,8451 рубля, курс доллара - на 1,5895 рубля, до 76,5762 рубля,... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T14:24
2022-02-14T14:24
2022-02-14T14:24
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 1,4877 рубля - до 86,8451 рубля, курс доллара - на 1,5895 рубля, до 76,5762 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 1,5437 рубля, составив 81,1972 рубля.
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экономика, динамика курсов валют, рубль, евро, доллар, центральный банк рф (цб рф), россия
Официальный курс евро на вторник вырос на 1,49 рубля
Официальный курс евро на вторник вырос на 1,49 рубля, до 86,85 рубля