https://ria.ru/20220214/kuban-1772634469.html

На Кубани прокомментировали попадание в пятерку лидеров по качеству жизни

На Кубани прокомментировали попадание в пятерку лидеров по качеству жизни - РИА Новости, 14.02.2022

На Кубани прокомментировали попадание в пятерку лидеров по качеству жизни

Улучшение позиции Краснодарского края в рейтинге российских регионов по качеству жизни и попадание региона в пятерку лидеров объясняется большой работой по... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T08:29

2022-02-14T08:29

2022-02-14T08:29

общество

вениамин кондратьев

краснодарский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152748/75/1527487519_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d9c845035eb65448c49671192e138b9a.jpg

КРАСНОДАР, 14 фев – РИА Новости. Улучшение позиции Краснодарского края в рейтинге российских регионов по качеству жизни и попадание региона в пятерку лидеров объясняется большой работой по строительству в крае социальных объектов, дорог и поддержкой малого бизнеса, сообщил глава Кубани Вениамин Кондратьев.Агентство РИА Рейтинг подготовило очередной рейтинг качества жизни населения в российских регионах по итогам 2021 года. При подсчете анализировались 67 показателей, характеризующих уровень доходов населения, занятость и рынок труда, жилищные условия людей, безопасность проживания, демографическую ситуацию, экологические и климатические условия, здоровье и уровень образования граждан, обеспеченность соцобъектами, уровень экономического развития и уровень развития малого бизнеса, а также освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры.Первые позиции по-прежнему занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область, а замыкают список Тыва, Карачаево-Черкессия и Еврейская автономная область. Кубань за год улучшила свою позицию в рейтинге, поднявшись с шестой на пятую строчку."Ежегодно по всему краю мы строим и ремонтируем сотни соцобъектов, благоустраиваем парки, улучшаем коммунальную и дорожную инфраструктуру, в том числе и на сельских территориях. Поддерживаем малый бизнес и развиваем экономику. Все это, безусловно, влияет на качество жизни. Но впереди еще много работы. Сегодня мы должны максимально участвовать в нацпроектах и федеральных программах, привлекать инвесторов, чтобы продолжать делать жизнь в регионе более комфортной", - приводит пресс-служба администрации Кубани слова губернатора края Вениамина Кондратьева, который прокомментировал итоги исследования.

https://ria.ru/20220214/kachestvo_zhizni-1772505597.html

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, вениамин кондратьев, краснодарский край