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На Кубани прокомментировали попадание в пятерку лидеров по качеству жизни
На Кубани прокомментировали попадание в пятерку лидеров по качеству жизни - РИА Новости, 14.02.2022
На Кубани прокомментировали попадание в пятерку лидеров по качеству жизни
Улучшение позиции Краснодарского края в рейтинге российских регионов по качеству жизни и попадание региона в пятерку лидеров объясняется большой работой по... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T08:29
2022-02-14T08:29
общество
вениамин кондратьев
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 14 фев – РИА Новости. Улучшение позиции Краснодарского края в рейтинге российских регионов по качеству жизни и попадание региона в пятерку лидеров объясняется большой работой по строительству в крае социальных объектов, дорог и поддержкой малого бизнеса, сообщил глава Кубани Вениамин Кондратьев.Агентство РИА Рейтинг подготовило очередной рейтинг качества жизни населения в российских регионах по итогам 2021 года. При подсчете анализировались 67 показателей, характеризующих уровень доходов населения, занятость и рынок труда, жилищные условия людей, безопасность проживания, демографическую ситуацию, экологические и климатические условия, здоровье и уровень образования граждан, обеспеченность соцобъектами, уровень экономического развития и уровень развития малого бизнеса, а также освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры.Первые позиции по-прежнему занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область, а замыкают список Тыва, Карачаево-Черкессия и Еврейская автономная область. Кубань за год улучшила свою позицию в рейтинге, поднявшись с шестой на пятую строчку."Ежегодно по всему краю мы строим и ремонтируем сотни соцобъектов, благоустраиваем парки, улучшаем коммунальную и дорожную инфраструктуру, в том числе и на сельских территориях. Поддерживаем малый бизнес и развиваем экономику. Все это, безусловно, влияет на качество жизни. Но впереди еще много работы. Сегодня мы должны максимально участвовать в нацпроектах и федеральных программах, привлекать инвесторов, чтобы продолжать делать жизнь в регионе более комфортной", - приводит пресс-служба администрации Кубани слова губернатора края Вениамина Кондратьева, который прокомментировал итоги исследования.
https://ria.ru/20220214/kachestvo_zhizni-1772505597.html
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общество, вениамин кондратьев, краснодарский край
08:29 14.02.2022
 
На Кубани прокомментировали попадание в пятерку лидеров по качеству жизни

Глава Кубани Кондратьев: в крае уделяют большое внимание соцобъектам и дорогам

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСтроительство автомобильных дорог в Краснодарском крае
Строительство автомобильных дорог в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Строительство автомобильных дорог в Краснодарском крае. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 14 фев – РИА Новости. Улучшение позиции Краснодарского края в рейтинге российских регионов по качеству жизни и попадание региона в пятерку лидеров объясняется большой работой по строительству в крае социальных объектов, дорог и поддержкой малого бизнеса, сообщил глава Кубани Вениамин Кондратьев.
Агентство РИА Рейтинг подготовило очередной рейтинг качества жизни населения в российских регионах по итогам 2021 года. При подсчете анализировались 67 показателей, характеризующих уровень доходов населения, занятость и рынок труда, жилищные условия людей, безопасность проживания, демографическую ситуацию, экологические и климатические условия, здоровье и уровень образования граждан, обеспеченность соцобъектами, уровень экономического развития и уровень развития малого бизнеса, а также освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры.
Первые позиции по-прежнему занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область, а замыкают список Тыва, Карачаево-Черкессия и Еврейская автономная область. Кубань за год улучшила свою позицию в рейтинге, поднявшись с шестой на пятую строчку.
"Ежегодно по всему краю мы строим и ремонтируем сотни соцобъектов, благоустраиваем парки, улучшаем коммунальную и дорожную инфраструктуру, в том числе и на сельских территориях. Поддерживаем малый бизнес и развиваем экономику. Все это, безусловно, влияет на качество жизни. Но впереди еще много работы. Сегодня мы должны максимально участвовать в нацпроектах и федеральных программах, привлекать инвесторов, чтобы продолжать делать жизнь в регионе более комфортной", - приводит пресс-служба администрации Кубани слова губернатора края Вениамина Кондратьева, который прокомментировал итоги исследования.
Рейтинг российских регионов по качеству жизни — 2021
00:00Инфографика
Рейтинг российских регионов по качеству жизни — 2021
 
ОбществоВениамин КондратьевКраснодарский край
 
 
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