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Эксперт объяснила причину кризиса на газовом рынке в Европе

Эксперт объяснила причину кризиса на газовом рынке в Европе - РИА Новости, 14.02.2022

Эксперт объяснила причину кризиса на газовом рынке в Европе

Компании в Евросоюзе имеют право, однако не торопятся заключать новые долгосрочные контракты на поставки газа, в том числе и с "Газпромом", сказала РИА Новости... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T15:46

2022-02-14T15:46

2022-02-14T15:46

экономика

цены на нефть

природный газ

газпром

еврокомиссия

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россия

владимир чижов

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БРЮССЕЛЬ, 14 фев – РИА Новости. Компании в Евросоюзе имеют право, однако не торопятся заключать новые долгосрочные контракты на поставки газа, в том числе и с "Газпромом", сказала РИА Новости научный сотрудник по вопросам энергетической безопасности и трансформации европейского аналитического центра CEPS Ирина Кустова.Нынешний кризис с ценами на "голубое топливо" на европейском рынке рано или поздно должен был произойти из-за политики Еврокомиссии, сообщал ранее в интервью РИА Новости постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов. Основа для его появления была заложена линией Еврокомиссии на уход ЕС от долгосрочных газовых контрактов и переход к торговле этим топливом на спотовых рынках, отмечал он."В какой-то степени, это (рост цен на энергоносители – ред.) можно считать непреднамеренными последствиями реформы газового рынка. Но стоит отметить, что компаниям не запрещено заключать долгосрочные договора или годовые форвардные сделки на хабах. Но пока мало кто торопится", - сказала Кустова, комментируя политику ЕК.Только Венгрия в прошлом году и Греция в 2020 году подписали новые долгосрочные контракты с "Газпромом", и только Италия и Польша рассчитывают на долгосрочные поставки СПГ, отметила она."Примечательно, что пока большие компании не видят особой нужды в возврате к долгосрочным контрактам. Ведь модель газового рынка ЕС обеспечивала конкурентную цену в течение 10 лет", - считает эксперт.Ощутимый рост цен на газ в Европе начался с весны минувшего года, когда средняя цена на споте по индексу TTF колебалась в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров. В последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября перешагнула порог в 1000 долларов. В декабре котировки выросли уже вдвое, достигнув исторического максимума в 2190,4 доллара. Таких устойчиво высоких цен за всю историю функционирования газовых хабов - с 1996 года - в Европе не было.Цены на газ в Евросоюзе в шесть-десять раз выше, чем год назад, отметил в феврале глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Это ощутимо влияет и на цену электроэнергии.В Еврокомиссии отмечали, что "Газпром" не наращивал поставки газа в Европу, хотя увеличение предложения на рынке способствует снижению цен. Вместе с тем в Еврокомиссии неоднократно говорили, что российская компания полностью выполняет свои контрактные обязательства перед европейскими покупателями. Однако в ЕК считают, что в случае необходимости Евросоюз должен получать больше топлива от "Газпрома", чем предусмотрено в контрактах.Евросоюз почти полностью зависит от внешних закупок газа. При этом Россия является крупнейшим его поставщиком, ее доля в импорте – около 40%.

https://ria.ru/20220214/gazprom-1772711383.html

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экономика, цены на нефть, природный газ, газпром, еврокомиссия, евросоюз, россия, владимир чижов, жозеп боррель, европа