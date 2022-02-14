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Суд отправил в колонию супругов из Северодвинска, насмерть замучивших кота
Суд отправил в колонию супругов из Северодвинска, насмерть замучивших кота - РИА Новости, 14.02.2022
Суд отправил в колонию супругов из Северодвинска, насмерть замучивших кота
Суд в Северодвинске приговорил супругов, которые обвинялись в том, что до смерти замучили кота родственницы, к реальным срокам: женщина получила 3 года и 2... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T16:16
2022-02-14T16:16
2022-02-14T16:29
происшествия
северодвинск
архангельская область
животные
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МУРМАНСК, 14 фев – РИА Новости. Суд в Северодвинске приговорил супругов, которые обвинялись в том, что до смерти замучили кота родственницы, к реальным срокам: женщина получила 3 года и 2 месяца колонии-поселения, мужчина – 3 года и 6 месяцев колонии общего режима, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.Резонансная история произошла в Северодвинске в прошлом году. Супружеская пара обвинялась по статье о "жестоком обращении с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекших его гибель, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с применением садистских методов, с публичной демонстрацией в информационно-телекоммуникационных сетях". Один из подсудимых также обвинялся в хищении банковской карты.В ходе судебного заседания установлено, что обвиняемые с 1 июля по 31 августа 2021 года периодически, используя в качестве орудий совершения преступления предметы бытовой обстановки, действуя с особой жестокостью, различными садистскими методами причиняли боль и страдания коту, принадлежащему матери подсудимого. Следователи сумели доказать, что в результате противоправных действий, которые подсудимые транслировали в одной из социальных сетей, животное погибло."Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде 3 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, подсудимому, с учетом совершения кражи, – в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил", - отметили в прокуратуре.Хозяйка погибшего кота Кузи, мать осужденного, ранее рассказывала в СМИ, что ее любимец был очень ласковым и спокойным. Дело вызвало широкий общественный резонанс, в 20 российских городах проходила акция под названием "Подпись за Кузю" с требованием осудить супругов на 5 лет тюрьмы. Подписи собирали в котокафе и сети.
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происшествия, северодвинск, архангельская область, животные
16:16 14.02.2022 (обновлено: 16:29 14.02.2022)
Суд отправил в колонию супругов из Северодвинска, насмерть замучивших кота
Суд приговорил к реальным срокам супругов из Северодвинска, насмерть замучивших кота Кузю
МУРМАНСК, 14 фев – РИА Новости.
Суд в Северодвинске приговорил супругов, которые обвинялись в том, что до смерти замучили кота родственницы, к реальным срокам: женщина получила 3 года и 2 месяца колонии-поселения, мужчина – 3 года и 6 месяцев колонии общего режима, сообщила
пресс-служба региональной прокуратуры.
Резонансная история произошла в Северодвинске
в прошлом году. Супружеская пара обвинялась по статье о "жестоком обращении с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекших его гибель, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с применением садистских методов, с публичной демонстрацией в информационно-телекоммуникационных сетях". Один из подсудимых также обвинялся в хищении банковской карты.
В ходе судебного заседания установлено, что обвиняемые с 1 июля по 31 августа 2021 года периодически, используя в качестве орудий совершения преступления предметы бытовой обстановки, действуя с особой жестокостью, различными садистскими методами причиняли боль и страдания коту, принадлежащему матери подсудимого. Следователи сумели доказать, что в результате противоправных действий, которые подсудимые транслировали в одной из социальных сетей, животное погибло.
"Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде 3 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, подсудимому, с учетом совершения кражи, – в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил", - отметили в прокуратуре.
Хозяйка погибшего кота Кузи, мать осужденного, ранее рассказывала в СМИ, что ее любимец был очень ласковым и спокойным. Дело вызвало широкий общественный резонанс, в 20 российских городах проходила акция под названием "Подпись за Кузю" с требованием осудить супругов на 5 лет тюрьмы. Подписи собирали в котокафе и сети.