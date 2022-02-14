https://ria.ru/20220214/koronavirus-1772725662.html

"Пятая волна COVID-19 достигла пика"

Вирусолог объявил о пике пятой волны коронавируса в России - РИА Новости, 14.02.2022

"Пятая волна COVID-19 достигла пика"

Пятая волна коронавируса в России, вызванная омикрон-штаммом, достигла пика, заявил вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с ura.ru. РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T15:13

2022-02-14T15:13

2022-02-14T17:20

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Пятая волна коронавируса в России, вызванная омикрон-штаммом, достигла пика, заявил вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с ura.ru."Я думаю, что мы находимся на пике этой волны, через некоторое время она пойдет вниз. Это не только эпидемиологическая закономерность, но и биология стоит за этим", — рассказал ученый.По его словам, при нынешнем уровне заболеваемости вирусный геном "портится", что делает его менее жизнеспособным.Однако, предупредил Альтштейн, расслабляться пока преждевременно. "Здесь нужно, чтобы обязательно люди прививались, чтобы они продолжали выполнять противоэпидемические мероприятия", — добавил он.Омикрон-штамм, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре прошлого года. Этот вариант коронавируса отличается тремя десятками мутаций, которые обеспечивают его высокую заразность и устойчивость к иммунитету, то есть им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, что заразность "омикрона" от трех до семи раз выше по сравнению с предыдущими штаммами, а инкубационный период сократился до двух-пяти дней.За минувшие сутки в России выявили чуть более 180 тысяч случаев COVID-19, госпитализировали около 10,5 тысячи человек. Общее число заразившихся превысило 14,3 миллиона. Иммунизация остается самым надежным способом защиты. На сегодня полностью — двумя дозами — привиты 81,5 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 61,9 процента.

https://ria.ru/20220214/omikron-1772667105.html

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здоровье - общество, ботсвана, россия, юар, коронавирус covid-19, коронавирус в россии