https://ria.ru/20220214/koronavirus-1772673565.html

В Москве за сутки госпитализировали 905 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 905 человек с COVID-19 - РИА Новости, 14.02.2022

В Москве за сутки госпитализировали 905 человек с COVID-19

В Москве за сутки выявлено 9616 новых случаев COVID, скончались 82 пациента, сообщает в понедельник столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T11:52

2022-02-14T11:52

2022-02-14T11:52

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коронавирусы

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. В Москве за сутки выявлено 9616 новых случаев COVID, скончались 82 пациента, сообщает в понедельник столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В городе выздоровели еще 28 915 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 2 214 046. Выявлено 9 616 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В столице скончались 82 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19", - говорится в сообщении.Отмечается, что за сутки госпитализированы 905 человек, с учетом доминирования штамма "омикрон" и особенностями течения заболевания при этом варианте вируса, для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем. На ИВЛ находятся 652 человека.

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коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, коронавирусы, здоровье - общество, россия, москва