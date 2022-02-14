https://ria.ru/20220214/koronavirus-1772673565.html
В Москве за сутки госпитализировали 905 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 905 человек с COVID-19 - РИА Новости, 14.02.2022
В Москве за сутки госпитализировали 905 человек с COVID-19
В Москве за сутки выявлено 9616 новых случаев COVID, скончались 82 пациента, сообщает в понедельник столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T11:52
2022-02-14T11:52
2022-02-14T11:52
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
коронавирусы
здоровье - общество
россия
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0d/1741071250_0:0:2940:1655_1920x0_80_0_0_330d0c75577ae567db89ac3d27dfb9d4.jpg
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. В Москве за сутки выявлено 9616 новых случаев COVID, скончались 82 пациента, сообщает в понедельник столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В городе выздоровели еще 28 915 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 2 214 046. Выявлено 9 616 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В столице скончались 82 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19", - говорится в сообщении.Отмечается, что за сутки госпитализированы 905 человек, с учетом доминирования штамма "омикрон" и особенностями течения заболевания при этом варианте вируса, для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем. На ИВЛ находятся 652 человека.
https://ria.ru/20220214/omikron-1772667105.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0d/1741071250_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_b8d69440992cc047df7fb98d1cd05621.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, коронавирусы, здоровье - общество, россия, москва
В Москве за сутки госпитализировали 905 человек с COVID-19
В Москве за сутки выявили 9616 новых случаев COVID-19, умерли 82 человека