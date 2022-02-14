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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220214/koronavirus-1772673565.html
В Москве за сутки госпитализировали 905 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 905 человек с COVID-19 - РИА Новости, 14.02.2022
В Москве за сутки госпитализировали 905 человек с COVID-19
В Москве за сутки выявлено 9616 новых случаев COVID, скончались 82 пациента, сообщает в понедельник столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T11:52
2022-02-14T11:52
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коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. В Москве за сутки выявлено 9616 новых случаев COVID, скончались 82 пациента, сообщает в понедельник столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В городе выздоровели еще 28 915 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 2 214 046. Выявлено 9 616 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В столице скончались 82 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19", - говорится в сообщении.Отмечается, что за сутки госпитализированы 905 человек, с учетом доминирования штамма "омикрон" и особенностями течения заболевания при этом варианте вируса, для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем. На ИВЛ находятся 652 человека.
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коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, коронавирусы, здоровье - общество, россия, москва
11:52 14.02.2022
 
В Москве за сутки госпитализировали 905 человек с COVID-19

В Москве за сутки выявили 9616 новых случаев COVID-19, умерли 82 человека

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице No 52 в Москве
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице No 52 в Москве - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице No 52 в Москве
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. В Москве за сутки выявлено 9616 новых случаев COVID, скончались 82 пациента, сообщает в понедельник столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
"В городе выздоровели еще 28 915 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 2 214 046. Выявлено 9 616 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В столице скончались 82 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за сутки госпитализированы 905 человек, с учетом доминирования штамма "омикрон" и особенностями течения заболевания при этом варианте вируса, для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем. На ИВЛ находятся 652 человека.
В лаборатории - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
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