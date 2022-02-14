https://ria.ru/20220214/kino-1772640003.html

Кинематографисты раскритиковали проект о сохранении духовных ценностей

Кинематографисты раскритиковали проект о сохранении духовных ценностей - РИА Новости, 14.02.2022

Кинематографисты раскритиковали проект о сохранении духовных ценностей

Разработанный Минкультуры проект указа о сохранении традиционных российских духовно-нравственных ценностей в случае принятия "может только навредить" в данной... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T09:24

2022-02-14T09:24

2022-02-14T09:39

культура

россия

кино и сериалы

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Разработанный Минкультуры проект указа о сохранении традиционных российских духовно-нравственных ценностей в случае принятия "может только навредить" в данной области: построенный на формальных признаках дополнительный контроль отвернет российского зрителя от отечественных фильмов и сериалов, снова переориентировав на зарубежную кинопродукцию, считают представители российской индустрии кино.Более 30 российских кинематографистов, среди которых, в частности, режиссеры Федор Бондарчук, Кантемир Балагов, Александр Сокуров, продюсеры Александр Роднянский и Сергей Сельянов, заслуженный артист РФ Данила Козловский, подписали обращение министру культуры РФ Ольге Любимой, выразив обеспокоенность в связи с возможностью принятия проекта указа "Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей". Этот документ, разработанный Минкультуры, в январе был опубликован на портале нормативных правовых актов."Уважаемая Ольга Борисовна! От имени кинематографического сообщества мы выражаем крайнюю обеспокоенность в связи с возможностью принятия проекта "Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей". Данный документ, в нынешней форме, не кажется нам полезным инструментом защиты названных ценностей, культуры ‎и исторической памяти. Мы думаем, он может только навредить", - говорится в обращении, имеющемся в распоряжении РИА Новости.По мнению подписантов, уже существующих законодательных актов достаточно для регулирования государственного финансирования сферы культуры, а институты государственной поддержки кинематографии — министерство культуры, "Фонд Кино", Институт развития интернета — "обладают экспертизой и всей полнотой принятия решений, необходимыми для осуществления государственного контроля за финансированием российского кино"."Дополнительный контроль, построенный на формальных признаках, приведет российское кино и сериалы к максимальному упрощению, а значит, отвернет от них современного зрителя, который опять, как и 10-15 лет назад, повернется к кинопродукции из-за рубежа. Все усилия отрасли и государства по возвращению российского зрителя к российскому контенту, предпринятые за последние годы, будут аннулированы", - отмечают подписанты.Они считают, что та форма, в которой предлагается принять проект, "не может благоприятно повлиять на общество, не будет способствовать сохранению и укреплению духовно-нравственных ценностей, патриотического сознания и чувства любви к нашей Родине".

https://ria.ru/20220203/kalyagin-1770932301.html

https://ria.ru/20210924/matvienko-1751581300.html

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