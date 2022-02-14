https://ria.ru/20220214/khakery-1772700872.html

Суд вынес приговор хакерам из Lurk, укравшим миллиард рублей

Суд вынес приговор хакерам из Lurk, укравшим миллиард рублей - РИА Новости, 14.02.2022

Суд вынес приговор хакерам из Lurk, укравшим миллиард рублей

Кировский районный суд Екатеринбурга в понедельник приговорил рядовых участников группировки хакеров Lurk, похитившей более миллиарда рублей, к срокам от 5 лет... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T13:22

2022-02-14T13:22

2022-02-14T13:51

происшествия

технологии

екатеринбург

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 фев - РИА Новости. Кировский районный суд Екатеринбурга в понедельник приговорил рядовых участников группировки хакеров Lurk, похитившей более миллиарда рублей, к срокам от 5 лет 1 месяца до 13 лет лишения свободы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Приговор хакерам оглашали пять дней. Ранее суд назначил лидеру группировки Константину Козловскому 14 лет колонии строгого режима.По оценке следствия, хакеры объединились в преступное сообщество (это само по себе уже серьезная статья УК РФ), чтобы заниматься компьютерными взломами и мошенничеством с помощью специальных вредоносных программ.Так, выяснило следствие, с декабря 2015 года по апрель 2016 года фигуранты дела создали и распространили в интернете вирус, с помощью которого получили доступ к локальным компьютерным сетям ряда крупных банков, туристических фирм, строительных и продовольственных компаний, после этого похитили более 1,2 миллиарда рублей.Кроме того, они получили доступ к компьютерной базе данных аэропорта "Кольцово" в Екатеринбурге.Адвокат лидера группировки хакеров Lurk заявил, что обжалует приговор."С приговором не согласны, будем его обжаловать. Материалы дела не подтверждают виновность моего подзащитного. Те доводы, которые мы подтверждали, по которым нельзя было осуществлять оперативно-розыскные мероприятия на территории иностранных государств, суд в своем приговоре не опроверг", - сказал журналистам адвокат Федор Акчермышев.Представитель гособвинения в свою очередь заявила прессе, что для решения вопроса об обжаловании приговора сначала нужно тщательно изучить текст.

https://ria.ru/20220214/sud-1772695327.html

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происшествия, технологии, екатеринбург