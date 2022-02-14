https://ria.ru/20220214/khakery-1772661006.html

Суд в Екатеринбурге признал виновными участников группировки хакеров Lurk

Суд в Екатеринбурге признал виновными участников группировки хакеров Lurk - РИА Новости, 14.02.2022

Суд в Екатеринбурге признал виновными участников группировки хакеров Lurk

Кировский районный суд Екатеринбурга в понедельник признал виновными участников группировки хакеров Lurk, похитившей более миллиарда рублей, передает... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T11:06

2022-02-14T11:06

2022-02-14T11:06

происшествия

россия

свердловская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

сша

хиллари клинтон

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 фев - РИА Новости. Кировский районный суд Екатеринбурга в понедельник признал виновными участников группировки хакеров Lurk, похитившей более миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Суд находит доказательства, представленные стороной обвинения, достаточными для признания вины подсудимых", - сказала судья.По оценке следствия, хакеры объединились в преступное сообщество (это само по себе уже серьезная статья УК РФ), чтобы заниматься компьютерными взломами и мошенничеством с помощью специальных вредоносных программ.Так, выяснило следствие, с декабря 2015 года по апрель 2016 года фигуранты дела создали и распространили в интернете вирус, с помощью которого получили доступ к локальным компьютерным сетям ряда крупных банков, туристических фирм, строительных и продовольственных компаний, после этого похитили более 1,2 миллиарда рублей. Кроме того, они получили доступ к компьютерной базе данных аэропорта "Кольцово" в Екатеринбурге.По делу проходят в общей сложности 22 фигуранта, один из которых находится в розыске. Гособвинение запрашивало для подсудимых от шести до 18 лет колонии. При этом лидеру группировки Константину Козловскому прокурор запросил 18 лет колонии строгого режима.Подсудимым в зависимости от роли каждого было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159.6 УК РФ ("Мошенничество в сфере компьютерной информации в особо крупном размере, совершенное группой лиц"), статьей 210 УК РФ ("Организация либо участие в преступном сообществе"), частью 3 статьи 272 УК РФ ("Неправомерный доступ к компьютерной информации"), а также частью 2 статьи 273 УК РФ ("Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ").В ходе предварительного следствия и судебного процесса лидер группировки Lurk Константин Козловский заявлял, что по указанию ФСБ участвовал во взломе серверов Демократической партии США и переписки Хиллари Клинтон. Однако источник РИА Новости в правоохранительных органах Свердловской области заявил, что более 170 компьютерных экспертиз это не подтвердили.Ранее одному из соучастников преступного сообщества Игорю Маковкину, с которым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, уже был вынесен обвинительный приговор: он получил пять лет колонии общего режима.

https://ria.ru/20220201/sochi-1770479887.html

https://ria.ru/20220203/kiberataka-1770817719.html

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происшествия, россия, свердловская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), сша, хиллари клинтон