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В Канаде арестовали 11 человек из-за подготовки вооруженного сопротивления
В Канаде арестовали 11 человек из-за подготовки вооруженного сопротивления - РИА Новости, 14.02.2022
В Канаде арестовали 11 человек из-за подготовки вооруженного сопротивления
Полиция канадской провинции Альберта арестовала 11 человек по подозрению в подготовке вооруженного сопротивления властям на акции дальнобойщиков, сообщили... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T21:36
2022-02-14T21:36
в мире
оттава
канада
джастин трюдо
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ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Полиция канадской провинции Альберта арестовала 11 человек по подозрению в подготовке вооруженного сопротивления властям на акции дальнобойщиков, сообщили правоохранительные органы в понедельник."Имеются данные, что группа намеревалась использовать силу против полиции в случае попытки правоохранительными органами прервать блокаду", - сообщила полиция. В понедельник полицейские обыскали три связанных с группировкой грузовика в населенном пункте Кутс на канадско-американской границе. В них обнаружили 13 винтовок, пистолеты, нож, большое количество боеприпасов и патронов. "В связи с этим арестованы и задержаны 11 человек", - сообщила полиция. Помимо этого, изъят трактор и грузовой автомобиль.В Канаде с конца января продолжаются акции протеста против коронавирусных ограничений, инициированные дальнобойщиками. Ситуация накалена до такой степени, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо по соображениям безопасности сменил резиденцию, а мэр столичного города Оттавы Джим Уотсон объявил чрезвычайное положение.
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в мире, оттава, канада, джастин трюдо
21:36 14.02.2022
 
В Канаде арестовали 11 человек из-за подготовки вооруженного сопротивления

В Канаде арестовали 11 человек по подозрению в подготовке вооруженного сопротивления

© REUTERS / Lars HagbergСотрудники полиции
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© REUTERS / Lars Hagberg
Сотрудники полиции
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ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Полиция канадской провинции Альберта арестовала 11 человек по подозрению в подготовке вооруженного сопротивления властям на акции дальнобойщиков, сообщили правоохранительные органы в понедельник.
"Имеются данные, что группа намеревалась использовать силу против полиции в случае попытки правоохранительными органами прервать блокаду", - сообщила полиция. В понедельник полицейские обыскали три связанных с группировкой грузовика в населенном пункте Кутс на канадско-американской границе. В них обнаружили 13 винтовок, пистолеты, нож, большое количество боеприпасов и патронов. "В связи с этим арестованы и задержаны 11 человек", - сообщила полиция. Помимо этого, изъят трактор и грузовой автомобиль.
В Канаде с конца января продолжаются акции протеста против коронавирусных ограничений, инициированные дальнобойщиками. Ситуация накалена до такой степени, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо по соображениям безопасности сменил резиденцию, а мэр столичного города Оттавы Джим Уотсон объявил чрезвычайное положение.
Очередь грузовиков на развязке автомагистралей I-75 и I-96 на границе с Канадой в Детройте, штат Мичиган. 8 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
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В миреОттаваКанадаДжастин Трюдо
 
 
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