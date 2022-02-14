https://ria.ru/20220214/kanada-1772803668.html

В Канаде арестовали 11 человек из-за подготовки вооруженного сопротивления

В Канаде арестовали 11 человек из-за подготовки вооруженного сопротивления - РИА Новости, 14.02.2022

В Канаде арестовали 11 человек из-за подготовки вооруженного сопротивления

Полиция канадской провинции Альберта арестовала 11 человек по подозрению в подготовке вооруженного сопротивления властям на акции дальнобойщиков, сообщили... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T21:36

2022-02-14T21:36

2022-02-14T21:36

в мире

оттава

канада

джастин трюдо

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/07/1771417105_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fc7bf7ecfb4416cee47a15f1378fc28d.jpg

ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Полиция канадской провинции Альберта арестовала 11 человек по подозрению в подготовке вооруженного сопротивления властям на акции дальнобойщиков, сообщили правоохранительные органы в понедельник."Имеются данные, что группа намеревалась использовать силу против полиции в случае попытки правоохранительными органами прервать блокаду", - сообщила полиция. В понедельник полицейские обыскали три связанных с группировкой грузовика в населенном пункте Кутс на канадско-американской границе. В них обнаружили 13 винтовок, пистолеты, нож, большое количество боеприпасов и патронов. "В связи с этим арестованы и задержаны 11 человек", - сообщила полиция. Помимо этого, изъят трактор и грузовой автомобиль.В Канаде с конца января продолжаются акции протеста против коронавирусных ограничений, инициированные дальнобойщиками. Ситуация накалена до такой степени, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо по соображениям безопасности сменил резиденцию, а мэр столичного города Оттавы Джим Уотсон объявил чрезвычайное положение.

https://ria.ru/20220208/kanada-1771646296.html

оттава

канада

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, оттава, канада, джастин трюдо