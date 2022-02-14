Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220214/kadyrov-1772728888.html
"Время клоунады закончилось": Кадыров обратился к Зеленскому
Кадыров обратился к Зеленскому - РИА Новости, 14.02.2022
"Время клоунады закончилось": Кадыров обратился к Зеленскому
Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился в Telegram-канале к жителям Украины и президенту Владимиру Зеленскому. РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T15:26
2022-02-14T15:54
в мире
рамзан кадыров
украина
ситуация на украине
владимир путин
россия
нато
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577306058_242:404:1027:845_1920x0_80_0_0_21dcc3d938f562e687dc8753ef8f79be.jpg
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился в Telegram-канале к жителям Украины и президенту Владимиру Зеленскому."Господин Зеленский! Время клоунады подошло к концу. Наступил час исполнения долга перед собственным народом во избежание необратимых последствий", — написал он, отметив, что сегодня "как никогда" необходимо выполнять Минские соглашения.Глава Чечни также напомнил, что ни президент России Владимир Путин, ни сами россияне не хотят эскалации конфликта.В обращении к жителям Украины Кадыров, в свою очередь, отметил, что любит эту страну."Из того курса Истории СССР, что мне довелось прослушать в школе, я знаю, что колыбель русской государственности и православия — Киевская Русь. Русские и украинцы — один славянский народ, с общей историей, культурой и религией. Я никогда не поверю в то, что украинцы считают себя частью так называемого "западного мира" со всеми его вырожденческими "ценностями" и русофобской истерией", — подчеркнул глава российского региона.Кадыров выразил надежду, что украинцы восстановят историческую справедливость без "чьей-либо помощи извне".В последнее время отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения на Украину" и стягивании российских войск к границе с соседним государством. На этом фоне НАТО усиливает военное присутствие вблизи российских границ. В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не выполняет Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения с Донбассом половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов об "агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации напряженности — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
https://ria.ru/20220214/nato-1772645878.html
https://ria.ru/20220211/ukraina-1772381710.html
украина
россия
киев
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577306058_249:259:1031:845_1920x0_80_0_0_3abf26eedd536f37865b78035a23753b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, рамзан кадыров, украина, ситуация на украине, владимир путин, россия, нато, киев, сша
15:26 14.02.2022 (обновлено: 15:54 14.02.2022)
 
Кадыров обратился к Зеленскому

Кадыров обратился к президенту Украины Зеленскому с призывом выполнять Минские соглашения

© РИА Новости / Пресс-служба администрации ЧР / Перейти в фотобанкГлава Чечни Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба администрации ЧР
Перейти в фотобанк
Глава Чечни Рамзан Кадыров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился в Telegram-канале к жителям Украины и президенту Владимиру Зеленскому.
"Господин Зеленский! Время клоунады подошло к концу. Наступил час исполнения долга перед собственным народом во избежание необратимых последствий", — написал он, отметив, что сегодня "как никогда" необходимо выполнять Минские соглашения.
Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
10:03
Пристайко допустил, что Киев может отказаться от вступления в НАТО
Глава Чечни также напомнил, что ни президент России Владимир Путин, ни сами россияне не хотят эскалации конфликта.
"Вы, как гарант конституции и безопасности своего народа и государства, просто обязаны сделать все от Вас зависящее для <...> установления мира", — добавил он.
В обращении к жителям Украины Кадыров, в свою очередь, отметил, что любит эту страну.
"Из того курса Истории СССР, что мне довелось прослушать в школе, я знаю, что колыбель русской государственности и православия — Киевская Русь. Русские и украинцы — один славянский народ, с общей историей, культурой и религией. Я никогда не поверю в то, что украинцы считают себя частью так называемого "западного мира" со всеми его вырожденческими "ценностями" и русофобской истерией", — подчеркнул глава российского региона.
Кадыров выразил надежду, что украинцы восстановят историческую справедливость без "чьей-либо помощи извне".
Вид на Кремль - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
11 февраля, 22:27
Спасет ли Россия Украину
В последнее время отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения на Украину" и стягивании российских войск к границе с соседним государством. На этом фоне НАТО усиливает военное присутствие вблизи российских границ. В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не выполняет Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения с Донбассом половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.
В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов об "агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации напряженности — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34Инфографика
Минские соглашения
Инфографика
Посмотреть
 
В миреРамзан КадыровУкраинаСитуация на УкраинеВладимир ПутинРоссияНАТОКиевСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала