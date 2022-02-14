https://ria.ru/20220214/kadyrov-1772728888.html
"Время клоунады закончилось": Кадыров обратился к Зеленскому
Кадыров обратился к Зеленскому - РИА Новости, 14.02.2022
"Время клоунады закончилось": Кадыров обратился к Зеленскому
Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился в Telegram-канале к жителям Украины и президенту Владимиру Зеленскому. РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T15:26
2022-02-14T15:26
2022-02-14T15:54
в мире
рамзан кадыров
украина
ситуация на украине
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киев
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился в Telegram-канале к жителям Украины и президенту Владимиру Зеленскому."Господин Зеленский! Время клоунады подошло к концу. Наступил час исполнения долга перед собственным народом во избежание необратимых последствий", — написал он, отметив, что сегодня "как никогда" необходимо выполнять Минские соглашения.Глава Чечни также напомнил, что ни президент России Владимир Путин, ни сами россияне не хотят эскалации конфликта.В обращении к жителям Украины Кадыров, в свою очередь, отметил, что любит эту страну."Из того курса Истории СССР, что мне довелось прослушать в школе, я знаю, что колыбель русской государственности и православия — Киевская Русь. Русские и украинцы — один славянский народ, с общей историей, культурой и религией. Я никогда не поверю в то, что украинцы считают себя частью так называемого "западного мира" со всеми его вырожденческими "ценностями" и русофобской истерией", — подчеркнул глава российского региона.Кадыров выразил надежду, что украинцы восстановят историческую справедливость без "чьей-либо помощи извне".В последнее время отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения на Украину" и стягивании российских войск к границе с соседним государством. На этом фоне НАТО усиливает военное присутствие вблизи российских границ. В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не выполняет Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения с Донбассом половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов об "агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации напряженности — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
https://ria.ru/20220214/nato-1772645878.html
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в мире, рамзан кадыров, украина, ситуация на украине, владимир путин, россия, нато, киев, сша
15:26 14.02.2022 (обновлено: 15:54 14.02.2022)
Кадыров обратился к Зеленскому
Кадыров обратился к президенту Украины Зеленскому с призывом выполнять Минские соглашения
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости.
Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился в Telegram-канале
к жителям Украины и президенту Владимиру Зеленскому.
"Господин Зеленский! Время клоунады подошло к концу. Наступил час исполнения долга перед собственным народом во избежание необратимых последствий", — написал он, отметив, что сегодня "как никогда" необходимо выполнять Минские соглашения.
Глава Чечни также напомнил, что ни президент России Владимир Путин
, ни сами россияне не хотят эскалации конфликта.
"Вы, как гарант конституции и безопасности своего народа и государства, просто обязаны сделать все от Вас зависящее для <...> установления мира", — добавил он.
В обращении к жителям Украины Кадыров, в свою очередь, отметил, что любит эту страну.
"Из того курса Истории СССР, что мне довелось прослушать в школе, я знаю, что колыбель русской государственности и православия — Киевская Русь. Русские и украинцы — один славянский народ, с общей историей, культурой и религией. Я никогда не поверю в то, что украинцы считают себя частью так называемого "западного мира" со всеми его вырожденческими "ценностями" и русофобской истерией", — подчеркнул глава российского региона.
Кадыров выразил надежду, что украинцы восстановят историческую справедливость без "чьей-либо помощи извне".
В последнее время отношения России
и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон
и Брюссель
обвиняют Москву в подготовке "вторжения на Украину" и стягивании российских войск к границе с соседним государством. На этом фоне НАТО
усиливает военное присутствие вблизи российских границ. В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не выполняет Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения с Донбассом
половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.
В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов об "агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации напряженности — действия США
и НАТО, которые накачивают Украину
вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.