https://ria.ru/20220214/istrebitel-1772746090.html
В Санта-Монике прорекламировали полет ВВС США фото российского истребителя
В Санта-Монике прорекламировали полет ВВС США фото российского истребителя - РИА Новости, 14.02.2022
В Санта-Монике прорекламировали полет ВВС США фото российского истребителя
Американский город Санта-Моника в штате Калифорния, рекламируя полет ВВС США над городом в преддверии Супербоула - финального матча Национальной футбольной... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T16:38
2022-02-14T16:38
2022-02-14T17:01
в мире
ввс сша
россия
санта-моника
калифорния
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772744463_0:230:2666:1730_1920x0_80_0_0_5bc170b375e6e2b20754ebdefbe4a0f5.jpg
ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Американский город Санта-Моника в штате Калифорния, рекламируя полет ВВС США над городом в преддверии Супербоула - финального матча Национальной футбольной лиги, - опубликовал в Twitter фото с российским истребителем, сообщает телеканал Fox News."В 15.30 ВВС США пролетят над Сантой-Моникой и Малибу в качестве подготовки к выступлению над стадионом "Соу-Фай" во время исполнения государственного гимна на Супербоуле", - говорится в сообщении города в Twitter, которое сопровождается фото истребителя. Именно оно вызвало шквал критики со стороны пользователей соцсети: они утверждали, что на фото изображен не американский истребитель, а российский МиГ.Финальный матч Национальной футбольной лиги состоялся в ночь на 14 февраля в Лос-Анджелесе.
россия
санта-моника
калифорния
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772744463_359:0:2666:1730_1920x0_80_0_0_6d2f289684d46576f363219d36db5db3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ввс сша, россия, санта-моника, калифорния
16:38 14.02.2022 (обновлено: 17:01 14.02.2022)
В Санта-Монике прорекламировали полет ВВС США фото российского истребителя
В Санта-Монике прорекламировали полет ВВС США фотографией российского истребителя