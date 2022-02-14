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В Санта-Монике прорекламировали полет ВВС США фото российского истребителя
В Санта-Монике прорекламировали полет ВВС США фото российского истребителя - РИА Новости, 14.02.2022
В Санта-Монике прорекламировали полет ВВС США фото российского истребителя
Американский город Санта-Моника в штате Калифорния, рекламируя полет ВВС США над городом в преддверии Супербоула - финального матча Национальной футбольной... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T16:38
2022-02-14T17:01
в мире
ввс сша
россия
санта-моника
калифорния
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ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Американский город Санта-Моника в штате Калифорния, рекламируя полет ВВС США над городом в преддверии Супербоула - финального матча Национальной футбольной лиги, - опубликовал в Twitter фото с российским истребителем, сообщает телеканал Fox News."В 15.30 ВВС США пролетят над Сантой-Моникой и Малибу в качестве подготовки к выступлению над стадионом "Соу-Фай" во время исполнения государственного гимна на Супербоуле", - говорится в сообщении города в Twitter, которое сопровождается фото истребителя. Именно оно вызвало шквал критики со стороны пользователей соцсети: они утверждали, что на фото изображен не американский истребитель, а российский МиГ.Финальный матч Национальной футбольной лиги состоялся в ночь на 14 февраля в Лос-Анджелесе.
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в мире, ввс сша, россия, санта-моника, калифорния
16:38 14.02.2022 (обновлено: 17:01 14.02.2022)
 
В Санта-Монике прорекламировали полет ВВС США фото российского истребителя

В Санта-Монике прорекламировали полет ВВС США фотографией российского истребителя

© РИА Новости / Александр ВильфИстребитель МиГ-29
Истребитель МиГ-29 - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
Истребитель МиГ-29
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ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Американский город Санта-Моника в штате Калифорния, рекламируя полет ВВС США над городом в преддверии Супербоула - финального матча Национальной футбольной лиги, - опубликовал в Twitter фото с российским истребителем, сообщает телеканал Fox News.
"В 15.30 ВВС США пролетят над Сантой-Моникой и Малибу в качестве подготовки к выступлению над стадионом "Соу-Фай" во время исполнения государственного гимна на Супербоуле", - говорится в сообщении города в Twitter, которое сопровождается фото истребителя. Именно оно вызвало шквал критики со стороны пользователей соцсети: они утверждали, что на фото изображен не американский истребитель, а российский МиГ.
Финальный матч Национальной футбольной лиги состоялся в ночь на 14 февраля в Лос-Анджелесе.
 
В миреВВС СШАРоссияСанта-МоникаКалифорния
 
 
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