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В Санта-Монике прорекламировали полет ВВС США фото российского истребителя

В Санта-Монике прорекламировали полет ВВС США фото российского истребителя - РИА Новости, 14.02.2022

В Санта-Монике прорекламировали полет ВВС США фото российского истребителя

Американский город Санта-Моника в штате Калифорния, рекламируя полет ВВС США над городом в преддверии Супербоула - финального матча Национальной футбольной... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T16:38

2022-02-14T16:38

2022-02-14T17:01

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санта-моника

калифорния

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ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Американский город Санта-Моника в штате Калифорния, рекламируя полет ВВС США над городом в преддверии Супербоула - финального матча Национальной футбольной лиги, - опубликовал в Twitter фото с российским истребителем, сообщает телеканал Fox News."В 15.30 ВВС США пролетят над Сантой-Моникой и Малибу в качестве подготовки к выступлению над стадионом "Соу-Фай" во время исполнения государственного гимна на Супербоуле", - говорится в сообщении города в Twitter, которое сопровождается фото истребителя. Именно оно вызвало шквал критики со стороны пользователей соцсети: они утверждали, что на фото изображен не американский истребитель, а российский МиГ.Финальный матч Национальной футбольной лиги состоялся в ночь на 14 февраля в Лос-Анджелесе.

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в мире, ввс сша, россия, санта-моника, калифорния