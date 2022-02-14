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В МИД Ирана рассказали о переговорах в Вене по ядерной сделке
В МИД Ирана рассказали о переговорах в Вене по ядерной сделке - РИА Новости, 14.02.2022
В МИД Ирана рассказали о переговорах в Вене по ядерной сделке
Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде в ходе еженедельной пресс-конференции в понедельник заявил, что никакого "тупика" в переговорном процессе в... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T11:14
2022-02-14T11:14
в мире
приостановка ираном участия в ядерной сделке
иран
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
вена
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде в ходе еженедельной пресс-конференции в понедельник заявил, что никакого "тупика" в переговорном процессе в Вене по возобновлению ядерной сделки с Тегераном нет."В венских переговорах нет никакого тупика. По-прежнему ведутся переговоры, происходит обмен мнениями между делегациями. Чем сильнее будет воля США и трех европейских стран, тем быстрее мы сможем достичь соглашения", - приводит агентство Tasnim слова Хатибзаде.Он отметил, что по возвращении иранской переговорной делегации в Вену (после консультаций в Тегеране) повторно были обсуждены предложения сторон. "Предоставление и получение предложений является нормальным явлением в переговорах", - добавил иранский дипломат.В Вене проходят переговоры по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана и отмене санкций Вашингтона с Тегерана. 27 декабря стартовал восьмой раунд. Еще в ходе седьмого раунда, в декабре, стороны достигли договорённости по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, участники переговоров по восстановлению ядерной сделки с Ираном определённо продвигаются вперёд в достижении поставленной цели.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку – СВПД, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение о выходе из СВПД и восстановлении санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20220211/iran-1772246247.html
https://ria.ru/20200714/1574265977.html
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в мире, приостановка ираном участия в ядерной сделке, иран, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), вена
11:14 14.02.2022
 
В МИД Ирана рассказали о переговорах в Вене по ядерной сделке

Представитель МИД Ирана Хатибзаде: в переговорах в Вене по ядерной сделке нет тупика

© Fotolia / Borna_MirФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© Fotolia / Borna_Mir
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде в ходе еженедельной пресс-конференции в понедельник заявил, что никакого "тупика" в переговорном процессе в Вене по возобновлению ядерной сделки с Тегераном нет.
"В венских переговорах нет никакого тупика. По-прежнему ведутся переговоры, происходит обмен мнениями между делегациями. Чем сильнее будет воля США и трех европейских стран, тем быстрее мы сможем достичь соглашения", - приводит агентство Tasnim слова Хатибзаде.
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Он отметил, что по возвращении иранской переговорной делегации в Вену (после консультаций в Тегеране) повторно были обсуждены предложения сторон. "Предоставление и получение предложений является нормальным явлением в переговорах", - добавил иранский дипломат.
В Вене проходят переговоры по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана и отмене санкций Вашингтона с Тегерана. 27 декабря стартовал восьмой раунд. Еще в ходе седьмого раунда, в декабре, стороны достигли договорённости по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, участники переговоров по восстановлению ядерной сделки с Ираном определённо продвигаются вперёд в достижении поставленной цели.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку – СВПД, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение о выходе из СВПД и восстановлении санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
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В миреПриостановка Ираном участия в ядерной сделкеИранСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Вена
 
 
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