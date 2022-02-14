https://ria.ru/20220214/iphone-1772738462.html

Будущий iPhone 14 станет дороже из-за процессора

Будущий iPhone 14 станет дороже из-за процессора - РИА Новости, 14.02.2022

Будущий iPhone 14 станет дороже из-за процессора

Компания Apple может пересмотреть свою ценовую политику в отношении iPhone из-за производителя чипов TSMC. Об этом сообщает портал Mydrivers со ссылкой на... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T16:04

2022-02-14T16:04

2022-02-14T16:05

наука

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купертино

apple

apple iphone

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Компания Apple может пересмотреть свою ценовую политику в отношении iPhone из-за производителя чипов TSMC. Об этом сообщает портал Mydrivers со ссылкой на источник в отрасли.В TSMC объявили, что текущие производственные мощности полностью загружены, в особенности линии передовых процессов (5 и 4 нм). В прошлом году тайваньская компания уже повышала цены на свою продукцию, в том числе и для Apple, которая размещает там заказы на процессоры. В 2022-м отпускная цена однокристальных систем для Купертино вырастет примерно на 8–10 процентов, что, как считают инсайдеры, отразится и на цене для конечного потребителя.Сейчас в Apple заняты внедрением в производство однокристальной системы Apple A16, выполненной по 4-нм техпроцессу. Чип станет основой для будущих смартфонов семейства iPhone 14.Подробностей о будущем iPhone 14 пока нет, как и неизвестна его точная стоимость. Актуальный iPhone 13 тоже трудно назвать доступным устройством — базовая версия предлагается за 80 тысяч рублей.

https://ria.ru/20220207/apple-1771440281.html

купертино

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технологии, купертино, apple, apple iphone