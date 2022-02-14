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В Кремле надеются, что Европа перестанет следовать установкам США

В Кремле надеются, что Европа перестанет следовать установкам США - РИА Новости, 14.02.2022

В Кремле надеются, что Европа перестанет следовать установкам США

США никогда не испытывали дефицит настойчивости в попытках повлиять на своих партнеров в Европе, указывая, что и кому надо делать, но в Москве надеются, что в... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T03:12

2022-02-14T03:12

2022-02-14T07:06

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. США никогда не испытывали дефицит настойчивости в попытках повлиять на своих партнеров в Европе, указывая, что и кому надо делать, но в Москве надеются, что в этой части света начнут думать о своих интересах, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.По словам представителя Кремля, это "один из столпов, который всегда хромал в ЕС", и "европейцы отчаянно пытаются повысить внешнеполитическую роль Евросоюза в мировых делах"."Это не совсем получается. Во-первых, по-прежнему очень сильно влияние Вашингтона. Соединенные Штаты никогда не испытывали дефицит настойчивости и даже такого ковбойского подхода в попытках повлиять на своих партнеров в Европе, они без обиняков прямо заявляют, что кому надо делать, и если кто-то с этим не согласен, прямо говорят, что им за это будет. Это было, это есть, это продолжается. И нам об этом хорошо известно", — добавил пресс-секретарь президента.Эта ситуация сильно контрастирует с желанием европейцев стать более суверенными в своих внешнеполитических интересах, подчеркнул собеседник агентства."Но будем надеяться все-таки, что здравый смысл здесь возобладает, и что европейцы в первую очередь будут думать о нашем общем доме, о Европе, где мы живем бок о бок и являемся прямыми соседями", — заключил Песков.

https://ria.ru/20220213/sotrudnichestvo-1772527033.html

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сша, в мире, европа, дмитрий песков, россия, москва