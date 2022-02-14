https://ria.ru/20220214/interesy-1772623857.html
В Кремле надеются, что Европа перестанет следовать установкам США
В Кремле надеются, что Европа перестанет следовать установкам США - РИА Новости, 14.02.2022
В Кремле надеются, что Европа перестанет следовать установкам США
США никогда не испытывали дефицит настойчивости в попытках повлиять на своих партнеров в Европе, указывая, что и кому надо делать, но в Москве надеются, что в... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T03:12
2022-02-14T03:12
2022-02-14T07:06
сша
в мире
европа
дмитрий песков
россия
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765074414_0:104:3082:1838_1920x0_80_0_0_d03e6f8617184d9a9fecc25eed459f25.jpg
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. США никогда не испытывали дефицит настойчивости в попытках повлиять на своих партнеров в Европе, указывая, что и кому надо делать, но в Москве надеются, что в этой части света начнут думать о своих интересах, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.По словам представителя Кремля, это "один из столпов, который всегда хромал в ЕС", и "европейцы отчаянно пытаются повысить внешнеполитическую роль Евросоюза в мировых делах"."Это не совсем получается. Во-первых, по-прежнему очень сильно влияние Вашингтона. Соединенные Штаты никогда не испытывали дефицит настойчивости и даже такого ковбойского подхода в попытках повлиять на своих партнеров в Европе, они без обиняков прямо заявляют, что кому надо делать, и если кто-то с этим не согласен, прямо говорят, что им за это будет. Это было, это есть, это продолжается. И нам об этом хорошо известно", — добавил пресс-секретарь президента.Эта ситуация сильно контрастирует с желанием европейцев стать более суверенными в своих внешнеполитических интересах, подчеркнул собеседник агентства."Но будем надеяться все-таки, что здравый смысл здесь возобладает, и что европейцы в первую очередь будут думать о нашем общем доме, о Европе, где мы живем бок о бок и являемся прямыми соседями", — заключил Песков.
https://ria.ru/20220213/sotrudnichestvo-1772527033.html
сша
европа
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765074414_351:0:3082:2048_1920x0_80_0_0_c64d948a0eee683745781b8fe0d20e07.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, в мире, европа, дмитрий песков, россия, москва
03:12 14.02.2022 (обновлено: 07:06 14.02.2022)
В Кремле надеются, что Европа перестанет следовать установкам США
Представитель Кремля Песков: Европе следует выбрать свои интересы вместо установок США
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. США никогда не испытывали дефицит настойчивости в попытках повлиять на своих партнеров в Европе, указывая, что и кому надо делать, но в Москве надеются, что в этой части света начнут думать о своих интересах, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Европейские государства последовательно и весьма энергично пытаются усилить направление внешней политики и безопасности в своих интеграционных процессах", — сказал Песков.
По словам представителя Кремля, это "один из столпов, который всегда хромал в ЕС", и "европейцы отчаянно пытаются повысить внешнеполитическую роль Евросоюза в мировых делах".
"Это не совсем получается. Во-первых, по-прежнему очень сильно влияние Вашингтона. Соединенные Штаты никогда не испытывали дефицит настойчивости и даже такого ковбойского подхода в попытках повлиять на своих партнеров в Европе, они без обиняков прямо заявляют, что кому надо делать, и если кто-то с этим не согласен, прямо говорят, что им за это будет. Это было, это есть, это продолжается. И нам об этом хорошо известно", — добавил пресс-секретарь президента.
Эта ситуация сильно контрастирует с желанием европейцев стать более суверенными в своих внешнеполитических интересах, подчеркнул собеседник агентства.
"Но будем надеяться все-таки, что здравый смысл здесь возобладает, и что европейцы в первую очередь будут думать о нашем общем доме, о Европе
, где мы живем бок о бок и являемся прямыми соседями", — заключил Песков.