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Суд дал сроки членам волгоградской банды, торговавшей черной икрой

Суд дал сроки членам волгоградской банды, торговавшей черной икрой - РИА Новости, 14.02.2022

Суд дал сроки членам волгоградской банды, торговавшей черной икрой

Суд в Волгоградской области приговорил пятерых членов организованной преступной группы, которая незаконно изготавливала и продавала черную икру, к срокам от 2,5 РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T18:00

2022-02-14T18:00

2022-02-14T18:07

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россия

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ВОЛГОГРАД, 14 фев – РИА Новости. Суд в Волгоградской области приговорил пятерых членов организованной преступной группы, которая незаконно изготавливала и продавала черную икру, к срокам от 2,5 до 5,5 лет колонии, а еще один участник банды приговорен к одному году исправительных работ, сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ по региону.Ранее МВД России сообщало о задержании в апреле 2019 года двадцати восьми членов организованной преступной группы, которая незаконно продавала под официальными брендами черную икру. Во время обысков на территории Москвы, Волгоградской и Московской областей у задержанных было изъято 120 литров черной икры, а также 47,5 миллиона рублей, 39 тысяч евро и 17 тысяч долларов. У них были обнаружены сумки-холодильники, специализированная тара и крышки с логотипами официальных производителей, закаточные ключи, полиграфические наклейки, компьютерная техника, черновые записи и магнитные носители информации, свидетельствующие о масштабах противоправной деятельности.Как ранее сообщал СК, задержанные незаконно продавали черную икру на протяжении длительного времени, а основные точки сбыта были в Москве и Московской области, куда деликатес доставлялся автотранспортом, оборудованным тайниками, также икру продавали и в Волгограде за 35-40 тысяч рублей за один литр.По информации УФСБ, в понедельник Среднеахтубинский районный суд признал шестерых членов банды виновными по части 3 статьи 258.1 УК России ("незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации")."Суд приговорил пятерых мужчин к наказанию в виде лишения свободы на срок от двух лет шести месяцев до пяти лет шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего и строгого режима. "…" В отношении одного члена ОПГ суд назначил наказание в виде исправительных работ сроком на один год", - сообщили в ведомстве. Отмечается, что также осужденные должны будут возместить государству ущерб более 7,5 миллионов рублей.Приговор в силу не вступил.

https://ria.ru/20220203/brakonery-1770800129.html

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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), волгоградская область, криминал, фсб