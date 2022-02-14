https://ria.ru/20220214/gretsiya-1772710997.html

Жертвами стрельбы в кафе на востоке Украины стали двое этнических греков

Жертвами стрельбы в кафе на востоке Украины стали двое этнических греков - РИА Новости, 14.02.2022

Жертвами стрельбы в кафе на востоке Украины стали двое этнических греков

Министерство иностранных дел Греции заявляет, что жертвами стрельбы в кафе на востоке Украины стали два этнических грека. РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T14:04

2022-02-14T14:04

2022-02-14T14:19

в мире

украина

донецкая область

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дмитрий кулеба

греция

мид греции‎

никос дендиас

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АФИНЫ, 14 фев - РИА Новости. Министерство иностранных дел Греции заявляет, что жертвами стрельбы в кафе на востоке Украины стали два этнических грека.Стрельба произошла на территории кафе в Донецкой области в ночь на воскресенье, два человека погибли, еще двое госпитализированы, стрелявшие задержаны, сообщила накануне пресс-служба регионального управления полиции. Возбуждено уголовное дело по статьям "умышленное убийство", "покушение на умышленное убийство" и "хулиганство". Как позже сообщила специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере объединенных сил, стрельбу устроили двое военнослужащих, одним из погибших оказался нацгвардеец, вторым - гражданское лицо. ЧП произошло в селе Гранитное, недалеко от линии соприкосновения на востоке Украины."Мы выражаем глубочайшую скорбь в связи с внезапной смертью двух соплеменников и тяжелым ранением еще двоих человек в селе Гранитное, которое находится недалеко от линии соприкосновения на востоке Украины. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в сообщении службы информации МИД Греции.По его данным, убийство совершили украинские военные из-за спора "по незначительному поводу"."Согласно имеющимся данным, виновниками двойного убийства являются трое военнослужащих украинской армии, сцепившиеся с греками диаспоры по незначительному поводу", - говорится в сообщении.Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас потребовал телефонного разговора со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой, чтобы еще раз подчеркнуть необходимость защиты греческой общины на Украине, сообщил МИД.Ранее в понедельник министерство иностранных дел Греции "настоятельно рекомендовало" гражданам страны не ездить на Украину, а находящимся там – покинуть ее. Одновременно сокращен штат греческого посольства в Киеве и увеличен штат консульства в Мариуполе, где проживает большая греческая община.

https://ria.ru/20220206/strelba-1771361895.html

https://ria.ru/20220213/strelba-1772596117.html

украина

донецкая область

мариуполь

греция

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в мире, украина, донецкая область, мариуполь, дмитрий кулеба, греция, мид греции‎, никос дендиас