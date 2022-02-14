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В Госдуме предложили создать систему реагирования на бездомных животных
В Госдуме предложили создать систему реагирования на бездомных животных - РИА Новости, 14.02.2022
В Госдуме предложили создать систему реагирования на бездомных животных
В регионах России должна быть запущена система реагирования на обращения граждан, связанные с бездомными животными, сообщил РИА Новости первый замглавы комитета РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T09:34
2022-02-14T09:34
общество
здоровье - общество
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. В регионах России должна быть запущена система реагирования на обращения граждан, связанные с бездомными животными, сообщил РИА Новости первый замглавы комитета Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.Парламентарий предложил внедрить во всех субъектах систему реагирования на обращения граждан о причинении животными вреда жизни и здоровью граждан или об угрозе его причинения, а также на обращения граждан о фактах жестокого обращения с животными.Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в парламенте в течение февраля подготовят инициативы, которые позволят решить проблему нападения бродячих собак на людей. Позднее Бурматов сообщил, что в адрес созданной по этому вопросу рабочей группы уже поступило более 38 тысяч предложений.
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общество, здоровье - общество, вячеслав володин, госдума рф
09:34 14.02.2022
 
В Госдуме предложили создать систему реагирования на бездомных животных

В Госдуме предложили создать систему реагирования на обращения по бездомным животным

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкБездомные собаки
Бездомные собаки - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Бездомные собаки
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. В регионах России должна быть запущена система реагирования на обращения граждан, связанные с бездомными животными, сообщил РИА Новости первый замглавы комитета Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
"Мы считаем, что в регионах должна быть система реагирования на обращения граждан. Сегодня элементарно человек не знает, куда позвонить, видя бегающую стаю бездомных собак или наблюдая факт жестокого обращения с животными. Неправильный подход. В каждом регионе должен быть единый номер, на который он может обратиться, и сервис, куда он может направить электронное обращение", - сказал Бурматов.
Парламентарий предложил внедрить во всех субъектах систему реагирования на обращения граждан о причинении животными вреда жизни и здоровью граждан или об угрозе его причинения, а также на обращения граждан о фактах жестокого обращения с животными.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в парламенте в течение февраля подготовят инициативы, которые позволят решить проблему нападения бродячих собак на людей. Позднее Бурматов сообщил, что в адрес созданной по этому вопросу рабочей группы уже поступило более 38 тысяч предложений.
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