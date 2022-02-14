https://ria.ru/20220214/gosduma-1772641769.html

В Госдуме предложили создать систему реагирования на бездомных животных

В Госдуме предложили создать систему реагирования на бездомных животных - РИА Новости, 14.02.2022

В Госдуме предложили создать систему реагирования на бездомных животных

В регионах России должна быть запущена система реагирования на обращения граждан, связанные с бездомными животными, сообщил РИА Новости первый замглавы комитета РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T09:34

2022-02-14T09:34

2022-02-14T09:34

общество

здоровье - общество

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. В регионах России должна быть запущена система реагирования на обращения граждан, связанные с бездомными животными, сообщил РИА Новости первый замглавы комитета Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.Парламентарий предложил внедрить во всех субъектах систему реагирования на обращения граждан о причинении животными вреда жизни и здоровью граждан или об угрозе его причинения, а также на обращения граждан о фактах жестокого обращения с животными.Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в парламенте в течение февраля подготовят инициативы, которые позволят решить проблему нападения бродячих собак на людей. Позднее Бурматов сообщил, что в адрес созданной по этому вопросу рабочей группы уже поступило более 38 тысяч предложений.

https://ria.ru/20220206/napadenie-1771320567.html

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общество, здоровье - общество, вячеслав володин, госдума рф