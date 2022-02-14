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СК проведет проверку из-за падения снежной глыбы на девушку в Саратове

СК проведет проверку из-за падения снежной глыбы на девушку в Саратове - РИА Новости, 14.02.2022

СК проведет проверку из-за падения снежной глыбы на девушку в Саратове

Следователи в Саратове проводят проверку по факту госпитализации местной жительницы, после того как на нее с крыши дома рухнула глыба снега, сообщило... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T19:09

2022-02-14T19:09

2022-02-14T19:09

происшествия

саратов

следственный комитет россии (ск рф)

россия

жкх

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САРАТОВ, 14 фев - РИА Новости. Следователи в Саратове проводят проверку по факту госпитализации местной жительницы, после того как на нее с крыши дома рухнула глыба снега, сообщило региональное управление СК РФ."Согласно данным, размещенным в СМИ, 12 февраля 2022 года около 17.00 в результате схода снежной массы, предположительно, с крыши дома 30/32 по улице Советской города Саратова пострадала 20-летняя местная жительница. Пострадавшая госпитализирована в медицинское учреждение... Следователями СК выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Будет дана объективная юридическая оценка действиям (бездействиям) лиц, ответственных за уборку снега и наледи с фасада и крыши строения", - говорится в сообщении.Это девятый подобный случай с начала года в Саратове, где с 6 января по 11 февраля госпитализировали шестерых женщин и двоих мужчин после того, как им на голову рухнули глыбы снега и льда с различных зданий, в основном, с крыш многоквартирных домов.

https://ria.ru/20220208/led-1771621359.html

саратов

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происшествия, саратов, следственный комитет россии (ск рф), россия, жкх