https://ria.ru/20220214/gibdd-1772629306.html

На экс-главу ГИБДД Приморья завели уголовное дело, сообщил источник

На экс-главу ГИБДД Приморья завели уголовное дело, сообщил источник - РИА Новости, 14.02.2022

На экс-главу ГИБДД Приморья завели уголовное дело, сообщил источник

На бывшего начальника ГИБДД по Приморскому краю Олега Зубакина завели уголовное дело, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T06:55

2022-02-14T06:55

2022-02-14T07:26

происшествия

россия

приморский край

следственный комитет россии (ск рф)

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 14 фев — РИА Новости. На бывшего начальника ГИБДД по Приморскому краю Олега Зубакина завели уголовное дело, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."В отношении него возбудили дело", — сказал источник.В суде уточнили, что с подозреваемого взяли обязательство о явке.Ранее местные СМИ писали об обысках у Зубакина.По информации источника агентства, расследование идет в рамках ранее возбужденного дела о взятках в межрайонном экзаменационном отделе (МЭО) ГИБДД УМВД России по Приморскому краю.Он не уточнил, в рамках какого дела проходит Зубакин.Комментарием регионального следственного управления СК РИА Новости пока не располагает.В сентябре 2021 года Следственный комитет по Приморскому краю сообщал об уголовном деле в отношении начальника МЭО ГИБДД УМВД России по региону и семи других участников преступной группы. По версии следствия, с 2018 года по 14 апреля 2021 года подозреваемый, действуя со своими подчиненными и гражданскими лицам, выступавшими в роли посредников, получал взятки за успешную сдачу экзаменов на водительские права. Его и четверо его подельников заключили под стражу, остальных фигурантов уголовного дела отправили под домашний арест.

https://ria.ru/20220211/shtraf-1772294847.html

https://ria.ru/20220203/arest-1770948631.html

россия

приморский край

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происшествия, россия, приморский край, следственный комитет россии (ск рф), владивосток