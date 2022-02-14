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В Греции обсудили сценарии поставки газа при ухудшении ситуации на Украине
В Греции обсудили сценарии поставки газа при ухудшении ситуации на Украине - РИА Новости, 14.02.2022
В Греции обсудили сценарии поставки газа при ухудшении ситуации на Украине
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис провел в своей резиденции Дворце Максима совещание в связи с развитием ситуации событий на Украине, на котором... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T16:21
2022-02-14T16:21
2022-02-14T16:23
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АФИНЫ, 14 фев - РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис провел в своей резиденции Дворце Максима совещание в связи с развитием ситуации событий на Украине, на котором обсуждались "все возможные сценарии" с целью обеспечения снабжения Греции природным газом, сообщила пресс-служба премьера.В совещании участвовали министр окружающей среды и энергетики Костас Скрекас, государственные министры Йоргос Герапетритис и Акис Скерцос, официальный представитель правительства Яннис Иконому, заместитель официального представителя правительства Аристотелия Пелони, глава экономического управления премьер-министра Алексис Пателис, советник по национальной безопасности Танос Докос, президент и генеральный директор энергокомпании PPC Йоргос Стассис, генеральный директор газовой компании DEPA Константинос Ксифарас, президент органа по регулированию энергии RAE Танос Дагумас и профессор экономики энергетики и бизнес-исследований Афинского политехнического университета Пантелис Капрос.Евросоюз угрожает России санкциями в связи с эскалацией ситуации вокруг Украины, а среди возможных ответных мер России называется прекращение поставок природного газа в Европу.Российский газ покрывает до 45% потребностей Греции, поставки идут через "Турецкий поток".При "наихудшем" сценарии - полном прекращении поставок российского газа - дефицит предложения составит от 10% до 20%, полагают экономисты. В этом случае дефицит придется восполнять за счет поставок сжиженного природного газа и азербайджанского трубопроводного газа, поступающего в Грецию по Трансадриатическому трубопроводу TAP. Среди альтернативных источников энергии называют поставки газа из Египта.
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Как изменились цены на газ в Европе
Стоимость газа в Европе (торги на лондонской бирже) в декабре достигла исторического максимума — более двух тысяч долларов за тысячу кубометров. Контракты на поставки голубого топлива, так называемые фьючерсы, постепенно дорожали с апреля 2021 года, а в октябре впервые установили рекорд. Главными причинами этого взлета эксперты считают высокий спрос на энергоресурсы, переориентацию поставщиков сжиженного газа на Азию, а также постепенный вывод из эксплуатации крупнейшего европейского газового месторождения. Как менялась стоимость голубого топлива и что рост цен даст «Газпрому» — в видеоинфографике Ria.ru.
2022-02-14T16:21
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россия, европа, греция, евросоюз, depa, турецкий поток, украина, в мире
16:21 14.02.2022 (обновлено: 16:23 14.02.2022)
В Греции обсудили сценарии поставки газа при ухудшении ситуации на Украине
Власти Греции обсудили сценарии поставки газа в случае ухудшения ситуации на Украине