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В Молдавии сообщили о погашении долга перед "Газпромом" за январь

В Молдавии сообщили о погашении долга перед "Газпромом" за январь - РИА Новости, 14.02.2022

В Молдавии сообщили о погашении долга перед "Газпромом" за январь

"Молдовагаз" полностью рассчитался с "Газпромом" за январские поставки топлива, компании осталось перевести еще 51,1 миллиона долларов до 20 февраля, сообщил... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T15:50

2022-02-14T15:50

2022-02-14T15:50

экономика

сергей куприянов

молдавия

газпром

молдовагаз

telegram (приложение)

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КИШИНЕВ, 14 фев — РИА Новости. "Молдовагаз" полностью рассчитался с "Газпромом" за январские поставки топлива, компании осталось перевести еще 51,1 миллиона долларов до 20 февраля, сообщил глава молдавской компании Вадим Чебан."Сегодня "Молдовагаз" полностью расплатился с ПАО "Газпром" за январские поставки газа. До 20 февраля компании необходимо перечислить российскому поставщику 51,1 миллиона долларов за 50% текущего потребления" - написал Чебан в своем Telegram-канале."Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.В ноябре у республики возникли проблемы с перечислением выплат вовремя, понадобилась отсрочка. В январе "Молдовагаз" вновь столкнулся с трудностями при погашении платежа "Газпрому", парламент ввел режим ЧП на 60 дней. Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов выразил опасения, что в будущем может повториться кризис неплатежей.

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экономика, сергей куприянов, молдавия, газпром, молдовагаз, telegram (приложение)