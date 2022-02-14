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В Молдавии сообщили о погашении долга перед "Газпромом" за январь
В Молдавии сообщили о погашении долга перед "Газпромом" за январь - РИА Новости, 14.02.2022
В Молдавии сообщили о погашении долга перед "Газпромом" за январь
"Молдовагаз" полностью рассчитался с "Газпромом" за январские поставки топлива, компании осталось перевести еще 51,1 миллиона долларов до 20 февраля, сообщил... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T15:50
2022-02-14T15:50
2022-02-14T15:50
экономика
сергей куприянов
молдавия
газпром
молдовагаз
telegram (приложение)
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КИШИНЕВ, 14 фев — РИА Новости. "Молдовагаз" полностью рассчитался с "Газпромом" за январские поставки топлива, компании осталось перевести еще 51,1 миллиона долларов до 20 февраля, сообщил глава молдавской компании Вадим Чебан."Сегодня "Молдовагаз" полностью расплатился с ПАО "Газпром" за январские поставки газа. До 20 февраля компании необходимо перечислить российскому поставщику 51,1 миллиона долларов за 50% текущего потребления" - написал Чебан в своем Telegram-канале."Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.В ноябре у республики возникли проблемы с перечислением выплат вовремя, понадобилась отсрочка. В январе "Молдовагаз" вновь столкнулся с трудностями при погашении платежа "Газпрому", парламент ввел режим ЧП на 60 дней. Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов выразил опасения, что в будущем может повториться кризис неплатежей.
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экономика, сергей куприянов, молдавия, газпром, молдовагаз, telegram (приложение)
В Молдавии сообщили о погашении долга перед "Газпромом" за январь
Чебан: "Молдовагаз" полностью рассчитался с "Газпромом" за поставки газа в январе