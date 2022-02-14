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В Берлине оценили ситуацию с уровнем газа в хранилищах
В Берлине оценили ситуацию с уровнем газа в хранилищах - РИА Новости, 14.02.2022
В Берлине оценили ситуацию с уровнем газа в хранилищах
Уровень заполненности газохранилищ Германии продолжает оставаться на уровне около 35 процентов, однако энергобезопасность страны обеспечена, заявила на брифинге РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T15:32
2022-02-14T15:32
2022-02-14T15:32
экономика
германия
минэкономики фрг
природный газ
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БЕРЛИН, 14 фев - РИА Новости. Уровень заполненности газохранилищ Германии продолжает оставаться на уровне около 35 процентов, однако энергобезопасность страны обеспечена, заявила на брифинге представитель минэкономики ФРГ."Состояние такое же, как мы сообщали на прошлой неделе, около 35 процентов сейчас, об этом моя коллега… сообщила на прошлой неделе. Это уровень (заполненности газохранилищ - ред). Мы внимательно следим за ситуацией… Обеспечение газом в Германии по-прежнему гарантировано. Делаем все необходимое, чтобы это сохранялось и в будущем", - заявила представитель министерства, отвечая на соответствующий вопрос СМИ.На брифинге 9 февраля представитель минэкономики ФРГ сообщил, что уровень заполненности хранилищ в ФРГ составляет около 35-36 процентов, данная ситуация вызывает обеспокоенность у властей. Решение об увеличении поставок газа не входит в компетенцию правительства, "является вопросом рынка", добавила представитель министерства.
https://ria.ru/20220126/gaz-1769650881.html
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экономика, германия, минэкономики фрг, природный газ
В Берлине оценили ситуацию с уровнем газа в хранилищах
Минэкономики Германии: газохранилища заполнены на 35%, энергобезопасность обеспечена