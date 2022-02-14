https://ria.ru/20220214/gaz-1772648730.html

Цены фьючерсов на газ в Европе превысили тысячу долларов

Цены фьючерсов на газ в Европе превысили тысячу долларов - РИА Новости, 14.02.2022

Цены фьючерсов на газ в Европе превысили тысячу долларов

Стоимость мартовских фьючерсов на газ в Европе за первые минуты торгов выросла на 10-14% и достигла отметки в тысячу долларов за тысячу кубометров,... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T10:19

2022-02-14T10:19

2022-02-14T12:11

экономика

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Стоимость мартовских фьючерсов на газ в Европе за первые минуты торгов выросла на 10-14% и достигла отметки в тысячу долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Цена открытия на площадке ICE Futures составила 1028,2 доллара, что на 13,7% выше расчетной цены пятницы — 904,7 доллара. Однако затем темпы роста снизились, котировки в 10:12 мск достигли ценового минимума в 983,2 доллара — на 10,1% выше, чем на прошлой неделе.Газовые фьючерсы начали существенно дорожать прошлым летом: к концу августа их стоимость поднялась с 250-300 до 600 долларов за тысячу кубометров, в октябре впервые перевалила за тысячу долларов, а 21 декабря достигла исторического максимума — 2190 долларов. Затем последовал некоторый откат, но цены остаются стабильно высокими, чего не наблюдалось за всю историю функционирования газовых хабов в Европе.Эксперты связывают это с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.Власти европейских стран неоднократно обвиняли Россию в провоцировании энергетического кризиса. Владимир Путин назвал эти заявления чушью. Он напомнил, что предлагал Брюсселю оставить долговременные контракты на поставки сырья, но Еврокомиссия настояла на рыночном ценообразовании, что в итоге привело к кризису.

https://ria.ru/20220213/gaz-1772530239.html

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Как изменились цены на газ в Европе Стоимость газа в Европе (торги на лондонской бирже) в декабре достигла исторического максимума — более двух тысяч долларов за тысячу кубометров. Контракты на поставки голубого топлива, так называемые фьючерсы, постепенно дорожали с апреля 2021 года, а в октябре впервые установили рекорд. Главными причинами этого взлета эксперты считают высокий спрос на энергоресурсы, переориентацию поставщиков сжиженного газа на Азию, а также постепенный вывод из эксплуатации крупнейшего европейского газового месторождения. Как менялась стоимость голубого топлива и что рост цен даст «Газпрому» — в видеоинфографике Ria.ru. 2022-02-14T10:19 true PT1M05S

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экономика