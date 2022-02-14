https://ria.ru/20220214/gaz-1772648730.html
Цены фьючерсов на газ в Европе превысили тысячу долларов
Цены фьючерсов на газ в Европе превысили тысячу долларов - РИА Новости, 14.02.2022
Цены фьючерсов на газ в Европе превысили тысячу долларов
Стоимость мартовских фьючерсов на газ в Европе за первые минуты торгов выросла на 10-14% и достигла отметки в тысячу долларов за тысячу кубометров,... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T10:19
2022-02-14T10:19
2022-02-14T12:11
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1e/1766236310_0:77:3076:1807_1920x0_80_0_0_6c0e459079495dd66d1fc900df600a36.jpg
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Стоимость мартовских фьючерсов на газ в Европе за первые минуты торгов выросла на 10-14% и достигла отметки в тысячу долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Цена открытия на площадке ICE Futures составила 1028,2 доллара, что на 13,7% выше расчетной цены пятницы — 904,7 доллара. Однако затем темпы роста снизились, котировки в 10:12 мск достигли ценового минимума в 983,2 доллара — на 10,1% выше, чем на прошлой неделе.Газовые фьючерсы начали существенно дорожать прошлым летом: к концу августа их стоимость поднялась с 250-300 до 600 долларов за тысячу кубометров, в октябре впервые перевалила за тысячу долларов, а 21 декабря достигла исторического максимума — 2190 долларов. Затем последовал некоторый откат, но цены остаются стабильно высокими, чего не наблюдалось за всю историю функционирования газовых хабов в Европе.Эксперты связывают это с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.Власти европейских стран неоднократно обвиняли Россию в провоцировании энергетического кризиса. Владимир Путин назвал эти заявления чушью. Он напомнил, что предлагал Брюсселю оставить долговременные контракты на поставки сырья, но Еврокомиссия настояла на рыночном ценообразовании, что в итоге привело к кризису.
https://ria.ru/20220213/gaz-1772530239.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1e/1766236310_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d31a38e4366e58a7f5a8ff0e6a3ff73a.jpg
Как изменились цены на газ в Европе
Стоимость газа в Европе (торги на лондонской бирже) в декабре достигла исторического максимума — более двух тысяч долларов за тысячу кубометров. Контракты на поставки голубого топлива, так называемые фьючерсы, постепенно дорожали с апреля 2021 года, а в октябре впервые установили рекорд. Главными причинами этого взлета эксперты считают высокий спрос на энергоресурсы, переориентацию поставщиков сжиженного газа на Азию, а также постепенный вывод из эксплуатации крупнейшего европейского газового месторождения. Как менялась стоимость голубого топлива и что рост цен даст «Газпрому» — в видеоинфографике Ria.ru.
2022-02-14T10:19
true
PT1M05S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика
10:19 14.02.2022 (обновлено: 12:11 14.02.2022)
Цены фьючерсов на газ в Европе превысили тысячу долларов
Цена фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов достигла тысячи долларов за тысячу кубов