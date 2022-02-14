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Транзит российского газа через Украину остается вдвое меньше контракта
Транзит российского газа через Украину остается вдвое меньше контракта - РИА Новости, 14.02.2022
Транзит российского газа через Украину остается вдвое меньше контракта
Транзит газа РФ через украинскую территорию с четверга остается вдвое меньше контрактных обязательств "Газпрома" перед Украиной, а мощности газопровода... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T10:11
2022-02-14T10:11
экономика
газпром
оператор гтс украины
украина
европа
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Транзит газа РФ через украинскую территорию с четверга остается вдвое меньше контрактных обязательств "Газпрома" перед Украиной, а мощности газопровода "Ямал-Европа" невостребованными российской компанией, свидетельствуют данные операторов газотранспортных систем.Текущая заявка на транзит российского газа через Украину составляет 58,62 миллиона кубометров, говорится на сайте "Оператора ГТС Украины". Это почти вдвое меньше контрактных обязательств "Газпрома" на 2022 год (примерно 109 миллионов кубов в сутки).Таким образом, объем прокачки с прошлого четверга вновь откатился к средним показателям января, несмотря на некоторый рост с конца месяца. Так, 10 февраля транзит через Украину упал до 57,12 миллиона кубометров, тогда как 7-9 февраля он был на уровне 79-98 миллионов. Прокачка 11-12 февраля составила около 52 миллионов кубов, а заявка на 13 февраля указывает на объем в 51,03 миллиона кубометров.Что касается "Ямала-Европы", который наряду с "Северным потоком" и ГТС Украины является одним из основных маршрутов поставок газа "Газпрома" в Европу, мощности магистрали остаются невостребованными и на регулярных, и на дополнительных сессиях аукционов. Газопровод продолжает работать в реверсном режиме, и физический поток газа идет со стороны Германии в Польшу, а не наоборот."Газпром" в январе не стал бронировать мощности газопровода "Ямал-Европа" на месяц вперед, как делал в прошлом году. Однако компания может использовать магистраль в феврале, выкупая ее мощности на суточных аукционах. Этой схемой "Газпром" уже пользовался в декабре. Тогда поставки российского газа по магистрали значительно снизились, а с 21 декабря трубопровод перешел на работу в режим реверса. И хотя на январь "Газпром" все же забронировал мощности газопровода, поставок из России не было.
https://ria.ru/20220214/toplivo-1772574749.html
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экономика, газпром, оператор гтс украины, украина, европа
10:11 14.02.2022
 
Транзит российского газа через Украину остается вдвое меньше контракта

"Газпром" заявил о транзите через Украину 58,62 миллиона кубов, это вдвое меньше контракта

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРаботник "Газпрома" на газоизмерительной станции
Работник Газпрома на газоизмерительной станции - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Работник "Газпрома" на газоизмерительной станции. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Транзит газа РФ через украинскую территорию с четверга остается вдвое меньше контрактных обязательств "Газпрома" перед Украиной, а мощности газопровода "Ямал-Европа" невостребованными российской компанией, свидетельствуют данные операторов газотранспортных систем.
Текущая заявка на транзит российского газа через Украину составляет 58,62 миллиона кубометров, говорится на сайте "Оператора ГТС Украины". Это почти вдвое меньше контрактных обязательств "Газпрома" на 2022 год (примерно 109 миллионов кубов в сутки).
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Таким образом, объем прокачки с прошлого четверга вновь откатился к средним показателям января, несмотря на некоторый рост с конца месяца. Так, 10 февраля транзит через Украину упал до 57,12 миллиона кубометров, тогда как 7-9 февраля он был на уровне 79-98 миллионов. Прокачка 11-12 февраля составила около 52 миллионов кубов, а заявка на 13 февраля указывает на объем в 51,03 миллиона кубометров.
Что касается "Ямала-Европы", который наряду с "Северным потоком" и ГТС Украины является одним из основных маршрутов поставок газа "Газпрома" в Европу, мощности магистрали остаются невостребованными и на регулярных, и на дополнительных сессиях аукционов. Газопровод продолжает работать в реверсном режиме, и физический поток газа идет со стороны Германии в Польшу, а не наоборот.
"Газпром" в январе не стал бронировать мощности газопровода "Ямал-Европа" на месяц вперед, как делал в прошлом году. Однако компания может использовать магистраль в феврале, выкупая ее мощности на суточных аукционах. Этой схемой "Газпром" уже пользовался в декабре. Тогда поставки российского газа по магистрали значительно снизились, а с 21 декабря трубопровод перешел на работу в режим реверса. И хотя на январь "Газпром" все же забронировал мощности газопровода, поставок из России не было.
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ЭкономикаГазпромОператор ГТС УкраиныУкраинаЕвропа
 
 
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