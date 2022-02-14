https://ria.ru/20220214/gaz-1772647423.html

Транзит российского газа через Украину остается вдвое меньше контракта

Транзит российского газа через Украину остается вдвое меньше контракта - РИА Новости, 14.02.2022

Транзит российского газа через Украину остается вдвое меньше контракта

Транзит газа РФ через украинскую территорию с четверга остается вдвое меньше контрактных обязательств "Газпрома" перед Украиной, а мощности газопровода... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T10:11

2022-02-14T10:11

2022-02-14T10:11

экономика

газпром

оператор гтс украины

украина

европа

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Транзит газа РФ через украинскую территорию с четверга остается вдвое меньше контрактных обязательств "Газпрома" перед Украиной, а мощности газопровода "Ямал-Европа" невостребованными российской компанией, свидетельствуют данные операторов газотранспортных систем.Текущая заявка на транзит российского газа через Украину составляет 58,62 миллиона кубометров, говорится на сайте "Оператора ГТС Украины". Это почти вдвое меньше контрактных обязательств "Газпрома" на 2022 год (примерно 109 миллионов кубов в сутки).Таким образом, объем прокачки с прошлого четверга вновь откатился к средним показателям января, несмотря на некоторый рост с конца месяца. Так, 10 февраля транзит через Украину упал до 57,12 миллиона кубометров, тогда как 7-9 февраля он был на уровне 79-98 миллионов. Прокачка 11-12 февраля составила около 52 миллионов кубов, а заявка на 13 февраля указывает на объем в 51,03 миллиона кубометров.Что касается "Ямала-Европы", который наряду с "Северным потоком" и ГТС Украины является одним из основных маршрутов поставок газа "Газпрома" в Европу, мощности магистрали остаются невостребованными и на регулярных, и на дополнительных сессиях аукционов. Газопровод продолжает работать в реверсном режиме, и физический поток газа идет со стороны Германии в Польшу, а не наоборот."Газпром" в январе не стал бронировать мощности газопровода "Ямал-Европа" на месяц вперед, как делал в прошлом году. Однако компания может использовать магистраль в феврале, выкупая ее мощности на суточных аукционах. Этой схемой "Газпром" уже пользовался в декабре. Тогда поставки российского газа по магистрали значительно снизились, а с 21 декабря трубопровод перешел на работу в режим реверса. И хотя на январь "Газпром" все же забронировал мощности газопровода, поставок из России не было.

https://ria.ru/20220214/toplivo-1772574749.html

https://ria.ru/20220213/gaz-1772530239.html

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экономика, газпром, оператор гтс украины, украина, европа