https://ria.ru/20220214/garipova-1772705036.html

Дина Гарипова впервые станет матерью

Дина Гарипова впервые станет матерью - РИА Новости, 14.02.2022

Дина Гарипова впервые станет матерью

Дина Гарипова впервые станет матерью. Радостную новость певица сообщила в социальных сетях. РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T13:42

2022-02-14T13:42

2022-02-14T13:42

шоубиз

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дина гарипова

шоу-бизнес

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Дина Гарипова впервые станет матерью. Радостную новость певица сообщила в социальных сетях.Гарипова вышла замуж в 2015 году. Ее супруг – непубличный человек, она редко делится с поклонниками подробностями семейной жизни. Тем неожиданней стала новость для подписчиков ее аккаунта.Популярность Гариповой принесла победа в первом сезоне шоу "Голос". Она была участницей команды Александра Градского. Узнав о его смерти, она трогательно обратилась к наставнику.Градский скончался на 73-м году жизни. В СМИ сообщали об экстренной госпитализации певца в клинику в Москве с подозрением на инсульт. Его похоронили на Ваганьковском кладбище.

https://ria.ru/20200422/1570402820.html

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знаменитости, дина гарипова, шоу-бизнес