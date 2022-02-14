Дина Гарипова впервые станет матерью
Победительница первого сезона шоу "Голос" Гарипова впервые станет матерью
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Дина Гарипова впервые станет матерью. Радостную новость певица сообщила в социальных сетях.
"В преддверии новых перемен… Всех с днем влюбленных!", – написала Дина.
Гарипова вышла замуж в 2015 году. Ее супруг – непубличный человек, она редко делится с поклонниками подробностями семейной жизни. Тем неожиданней стала новость для подписчиков ее аккаунта.
"Какая прекрасная новость!", "Легкой беременности и здорового малыша", "Прекрасного самочувствия и отменного здоровья, и чаще пой малышу, пусть он с самого начала купается в звуках твоего волшебного голоса!" – написали в комментариях.
Популярность Гариповой принесла победа в первом сезоне шоу "Голос". Она была участницей команды Александра Градского. Узнав о его смерти, она трогательно обратилась к наставнику.
"Дорогой Александр Борисович, мы всегда будем любить вас. Спасибо за все…", – написала Гарипова.
Градский скончался на 73-м году жизни. В СМИ сообщали об экстренной госпитализации певца в клинику в Москве с подозрением на инсульт. Его похоронили на Ваганьковском кладбище.
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