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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220214/garipova-1772705036.html
Дина Гарипова впервые станет матерью
Дина Гарипова впервые станет матерью - РИА Новости, 14.02.2022
Дина Гарипова впервые станет матерью
Дина Гарипова впервые станет матерью. Радостную новость певица сообщила в социальных сетях. РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T13:42
2022-02-14T13:42
шоубиз
знаменитости
дина гарипова
шоу-бизнес
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Дина Гарипова впервые станет матерью. Радостную новость певица сообщила в социальных сетях.Гарипова вышла замуж в 2015 году. Ее супруг – непубличный человек, она редко делится с поклонниками подробностями семейной жизни. Тем неожиданней стала новость для подписчиков ее аккаунта.Популярность Гариповой принесла победа в первом сезоне шоу "Голос". Она была участницей команды Александра Градского. Узнав о его смерти, она трогательно обратилась к наставнику.Градский скончался на 73-м году жизни. В СМИ сообщали об экстренной госпитализации певца в клинику в Москве с подозрением на инсульт. Его похоронили на Ваганьковском кладбище.
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знаменитости, дина гарипова, шоу-бизнес
13:42 14.02.2022
 
Дина Гарипова впервые станет матерью

Победительница первого сезона шоу "Голос" Гарипова впервые станет матерью

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПресс-конференция Дины Гариповой
Пресс-конференция Дины Гариповой - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Дина Гарипова впервые станет матерью. Радостную новость певица сообщила в социальных сетях.

"В преддверии новых перемен… Всех с днем влюбленных!", – написала Дина.

Гарипова вышла замуж в 2015 году. Ее супруг – непубличный человек, она редко делится с поклонниками подробностями семейной жизни. Тем неожиданней стала новость для подписчиков ее аккаунта.

"Какая прекрасная новость!", "Легкой беременности и здорового малыша", "Прекрасного самочувствия и отменного здоровья, и чаще пой малышу, пусть он с самого начала купается в звуках твоего волшебного голоса!" – написали в комментариях.

Популярность Гариповой принесла победа в первом сезоне шоу "Голос". Она была участницей команды Александра Градского. Узнав о его смерти, она трогательно обратилась к наставнику.

"Дорогой Александр Борисович, мы всегда будем любить вас. Спасибо за все…", – написала Гарипова.

Градский скончался на 73-м году жизни. В СМИ сообщали об экстренной госпитализации певца в клинику в Москве с подозрением на инсульт. Его похоронили на Ваганьковском кладбище.
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