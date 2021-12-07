https://ria.ru/20211207/bilan-1762579426.html
Билан посетил могилу Градского
Билан посетил могилу Градского - РИА Новости, 07.12.2021
Билан посетил могилу Градского
Дима Билан посетил могилу Александра Градского на девятый день после смерти певца – кадрами с кладбища он поделился в социальных сетях. РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T15:45
2021-12-07T15:45
2021-12-07T15:45
шоубиз
знаменитости
дима билан (виктор белан)
александр градский
шоу-бизнес
умер александр градский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0e/1736999876_0:172:1654:1102_1920x0_80_0_0_72e2692fd5be271215fadb5738e98bdf.jpg
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Дима Билан посетил могилу Александра Градского на девятый день после смерти певца – кадрами с кладбища он поделился в социальных сетях. Билан отсутствовал на официальной церемонии прощания с Градским, что дало повод некоторым пользователям Сети осудить поведение певца. Дима отметил, что не собирается ни перед кем оправдываться.Билан добавил, что решил разместить столь личную фотографию в своем аккаунте в качестве "хроники жизни", а не "для кого-то".В комментариях певца поддержали многие знаменитости – Игорь Крутой, Лолита Милявская, Яна Рудковская и другие.Градский скончался на 73-м году жизни. В СМИ сообщали об экстренной госпитализации певца в клинику в Москве с подозрением на инсульт. Его похоронили на Ваганьковском кладбище.
https://ria.ru/20211206/golos-1762417402.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0e/1736999876_0:17:1654:1258_1920x0_80_0_0_5b52340df316a19d2c8b0371fbe2bf2a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, дима билан (виктор белан), александр градский, шоу-бизнес, умер александр градский
Билан посетил могилу Градского
Билан посетил могилу Градского на девятый день после смерти певца
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости.
Дима Билан посетил могилу Александра Градского на девятый день после смерти певца – кадрами с кладбища он поделился
в социальных сетях.
Билан отсутствовал на официальной церемонии прощания с Градским, что дало повод некоторым пользователям Сети осудить поведение певца. Дима отметил, что не собирается ни перед кем оправдываться.
"Каждый воспринимает уход близкого по-своему, и я не собираюсь никому нравиться в вопросе личном! Точка! <...> Важный момент моего личного прощания! В осознанном возрасте! Так, как я это чувствую, а не так, как хотят видеть многие! Никто, кроме меня и моих близких, не знает, что у меня в душе, как я справляюсь с этой потерей!" – эмоционально написал артист.
Билан добавил, что решил разместить столь личную фотографию в своем аккаунте в качестве "хроники жизни", а не "для кого-то".
В комментариях певца поддержали многие знаменитости – Игорь Крутой, Лолита Милявская, Яна Рудковская и другие.
Градский скончался на 73-м году жизни. В СМИ сообщали об экстренной госпитализации певца в клинику в Москве с подозрением на инсульт. Его похоронили на Ваганьковском кладбище.