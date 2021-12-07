https://ria.ru/20211207/bilan-1762579426.html

Билан посетил могилу Градского

Билан посетил могилу Градского - РИА Новости, 07.12.2021

Билан посетил могилу Градского

Дима Билан посетил могилу Александра Градского на девятый день после смерти певца – кадрами с кладбища он поделился в социальных сетях. РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T15:45

2021-12-07T15:45

2021-12-07T15:45

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Дима Билан посетил могилу Александра Градского на девятый день после смерти певца – кадрами с кладбища он поделился в социальных сетях. Билан отсутствовал на официальной церемонии прощания с Градским, что дало повод некоторым пользователям Сети осудить поведение певца. Дима отметил, что не собирается ни перед кем оправдываться.Билан добавил, что решил разместить столь личную фотографию в своем аккаунте в качестве "хроники жизни", а не "для кого-то".В комментариях певца поддержали многие знаменитости – Игорь Крутой, Лолита Милявская, Яна Рудковская и другие.Градский скончался на 73-м году жизни. В СМИ сообщали об экстренной госпитализации певца в клинику в Москве с подозрением на инсульт. Его похоронили на Ваганьковском кладбище.

https://ria.ru/20211206/golos-1762417402.html

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знаменитости, дима билан (виктор белан), александр градский, шоу-бизнес, умер александр градский