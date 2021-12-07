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Шоубиз
https://ria.ru/20211207/bilan-1762579426.html
Билан посетил могилу Градского
Билан посетил могилу Градского - РИА Новости, 07.12.2021
Билан посетил могилу Градского
Дима Билан посетил могилу Александра Градского на девятый день после смерти певца – кадрами с кладбища он поделился в социальных сетях. РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T15:45
2021-12-07T15:45
шоубиз
знаменитости
дима билан (виктор белан)
александр градский
шоу-бизнес
умер александр градский
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Дима Билан посетил могилу Александра Градского на девятый день после смерти певца – кадрами с кладбища он поделился в социальных сетях. Билан отсутствовал на официальной церемонии прощания с Градским, что дало повод некоторым пользователям Сети осудить поведение певца. Дима отметил, что не собирается ни перед кем оправдываться.Билан добавил, что решил разместить столь личную фотографию в своем аккаунте в качестве "хроники жизни", а не "для кого-то".В комментариях певца поддержали многие знаменитости – Игорь Крутой, Лолита Милявская, Яна Рудковская и другие.Градский скончался на 73-м году жизни. В СМИ сообщали об экстренной госпитализации певца в клинику в Москве с подозрением на инсульт. Его похоронили на Ваганьковском кладбище.
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знаменитости, дима билан (виктор белан), александр градский, шоу-бизнес, умер александр градский
15:45 07.12.2021
 
Билан посетил могилу Градского

Билан посетил могилу Градского на девятый день после смерти певца

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкДима Билан
Дима Билан - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Дима Билан посетил могилу Александра Градского на девятый день после смерти певца – кадрами с кладбища он поделился в социальных сетях.
Билан отсутствовал на официальной церемонии прощания с Градским, что дало повод некоторым пользователям Сети осудить поведение певца. Дима отметил, что не собирается ни перед кем оправдываться.

"Каждый воспринимает уход близкого по-своему, и я не собираюсь никому нравиться в вопросе личном! Точка! <...> Важный момент моего личного прощания! В осознанном возрасте! Так, как я это чувствую, а не так, как хотят видеть многие! Никто, кроме меня и моих близких, не знает, что у меня в душе, как я справляюсь с этой потерей!" – эмоционально написал артист.

Билан добавил, что решил разместить столь личную фотографию в своем аккаунте в качестве "хроники жизни", а не "для кого-то".
В комментариях певца поддержали многие знаменитости – Игорь Крутой, Лолита Милявская, Яна Рудковская и другие.
Градский скончался на 73-м году жизни. В СМИ сообщали об экстренной госпитализации певца в клинику в Москве с подозрением на инсульт. Его похоронили на Ваганьковском кладбище.
Судьи музыкального проекта Голос - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
Вчера, 17:53Шоубиз
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ШоубизЗнаменитостиДима Билан (Виктор Белан)Александр ГрадскийШоу-бизнесУмер Александр Градский
 
 
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