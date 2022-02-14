"Они наркоманы": россиянин сошел с ума и запер детей в гараже

03:05 14.02.2022 (обновлено: 06:52 14.02.2022)
Житель Камчатки закрыл в гараже пять молодых людей
Житель Камчатки держал в гараже подростков, которых подозревал в торговле наркотиками
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции во время заполнения документов
Сотрудник полиции во время заполнения документов. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 фев — РИА Новости. Следователи на Камчатке завели уголовное дело в отношении 34-летнего мужчины, который запер в своем гараже несколько человек, включая подростков, из-за того, что они, по его мнению, торговали наркотиками, сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Камчатскому краю.
"В октябре прошлого года ранее судимый злоумышленник под предлогом беседы заманил двух молодых людей, 18 и 19 лет, а также трех несовершеннолетних, в возрасте от 16-ти до 17-ти лет, в принадлежащий ему гараж, где удерживал без их согласия не менее двух часов, при этом причинил потерпевшим телесные повреждения... Подозреваемый пояснил, что своими действиями хотел заставить компанию перестать сбывать наркотические средства", — сообщили в пресс-службе.
В ведомстве добавили, что позже мужчина еще раз закрыл в гараже 17-летнего подростка. Следователи завели дело по пунктам "д", "ж" части два статьи 127 Уголовного кодекса.
Там уточнили, что доводы подозреваемого о сбыте наркотиков на территории Елизовского района также дополнительно проверят.