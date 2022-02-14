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"Они наркоманы": россиянин сошел с ума и запер детей в гараже
Житель Камчатки закрыл в гараже пять молодых людей - РИА Новости, 14.02.2022
"Они наркоманы": россиянин сошел с ума и запер детей в гараже
Следователи на Камчатке завели уголовное дело в отношении 34-летнего мужчины, который запер в своем гараже несколько человек, включая подростков, из-за того,... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T03:05
2022-02-14T06:52
петропавловск-камчатский
происшествия
россия
елизовский район
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 фев — РИА Новости. Следователи на Камчатке завели уголовное дело в отношении 34-летнего мужчины, который запер в своем гараже несколько человек, включая подростков, из-за того, что они, по его мнению, торговали наркотиками, сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Камчатскому краю.В ведомстве добавили, что позже мужчина еще раз закрыл в гараже 17-летнего подростка. Следователи завели дело по пунктам "д", "ж" части два статьи 127 Уголовного кодекса.Там уточнили, что доводы подозреваемого о сбыте наркотиков на территории Елизовского района также дополнительно проверят.
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петропавловск-камчатский, происшествия, россия, елизовский район
03:05 14.02.2022 (обновлено: 06:52 14.02.2022)
 
Житель Камчатки закрыл в гараже пять молодых людей

Житель Камчатки держал в гараже подростков, которых подозревал в торговле наркотиками

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции во время заполнения документов
Сотрудник полиции во время заполнения документов - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции во время заполнения документов. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 фев — РИА Новости. Следователи на Камчатке завели уголовное дело в отношении 34-летнего мужчины, который запер в своем гараже несколько человек, включая подростков, из-за того, что они, по его мнению, торговали наркотиками, сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Камчатскому краю.

"В октябре прошлого года ранее судимый злоумышленник под предлогом беседы заманил двух молодых людей, 18 и 19 лет, а также трех несовершеннолетних, в возрасте от 16-ти до 17-ти лет, в принадлежащий ему гараж, где удерживал без их согласия не менее двух часов, при этом причинил потерпевшим телесные повреждения... Подозреваемый пояснил, что своими действиями хотел заставить компанию перестать сбывать наркотические средства", — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что позже мужчина еще раз закрыл в гараже 17-летнего подростка. Следователи завели дело по пунктам "д", "ж" части два статьи 127 Уголовного кодекса.
Там уточнили, что доводы подозреваемого о сбыте наркотиков на территории Елизовского района также дополнительно проверят.
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Петропавловск-КамчатскийПроисшествияРоссияЕлизовский район
 
 
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