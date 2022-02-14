https://ria.ru/20220214/garazh-1772623565.html

"Они наркоманы": россиянин сошел с ума и запер детей в гараже

Житель Камчатки закрыл в гараже пять молодых людей - РИА Новости, 14.02.2022

"Они наркоманы": россиянин сошел с ума и запер детей в гараже

Следователи на Камчатке завели уголовное дело в отношении 34-летнего мужчины, который запер в своем гараже несколько человек, включая подростков, из-за того,... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T03:05

2022-02-14T03:05

2022-02-14T06:52

петропавловск-камчатский

происшествия

россия

елизовский район

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 фев — РИА Новости. Следователи на Камчатке завели уголовное дело в отношении 34-летнего мужчины, который запер в своем гараже несколько человек, включая подростков, из-за того, что они, по его мнению, торговали наркотиками, сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Камчатскому краю.В ведомстве добавили, что позже мужчина еще раз закрыл в гараже 17-летнего подростка. Следователи завели дело по пунктам "д", "ж" части два статьи 127 Уголовного кодекса.Там уточнили, что доводы подозреваемого о сбыте наркотиков на территории Елизовского района также дополнительно проверят.

https://ria.ru/20220202/tyurma-1770598117.html

петропавловск-камчатский

россия

елизовский район

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петропавловск-камчатский, происшествия, россия, елизовский район