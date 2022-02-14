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Лавров назвал ответ США по предложениям по безопасности отрицательным

Лавров назвал ответ США по предложениям по безопасности отрицательным - РИА Новости, 14.02.2022

Лавров назвал ответ США по предложениям по безопасности отрицательным

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что по ключевым предложениям РФ по безопасности ответ... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T15:37

2022-02-14T15:37

2022-02-14T16:21

безопасность

россия

сша

сергей лавров

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что по ключевым предложениям РФ по безопасности ответ США отрицательный."Нам прислали ответы - ответ США и ответ Североатлантического альянса. Мы их внимательно изучили вместе с нашими коллегами в межведомственном формате. Ответ США нас прежде всего интересует, потому что всем понятно, кто играет главную роль в решении этих вопросов в западном лагере", - сказал Лавров.По его словам, по ключевым проблемам, выдвинутым Россией (нерасширение НАТО, неразмещение ударных вооружений и возвращение военно-политической конфигурации в Европе на позиции 1997 года), ответ отрицательный."Нас, конечно, это удовлетворять не может", - добавил министр."Это что касается первой, неудовлетворяющей нас части американского ответа. Вторая часть, она в известной степени носит конструктивный характер, в ней предусмотрены достаточно конкретные меры", - сказал Лавров."Во второй части предусмотрены достаточно конкретные меры и в отношении решения проблем ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, после того как американцы разрушили соответствующий договор. Там же содержатся конкретные предложения по целому ряду мер снижения военных рисков, мер доверия и военной транспарентности. Интересно, что практически все эти компоненты, которые американцы включили в свой ответ, отражают инициативы, продвигавшиеся РФ за последние несколько лет", - сказал Лавров на встрече с Путиным.По его словам, речь идёт также о мерах по отводу военных учений от линии соприкосновения России и НАТО, о том, чтобы согласовать предельную дистанцию сближения боевых самолётов и боевых кораблей и ряде других военно-технических мер в сфере укрепления доверия, которые уже предлагал обсуждать Генштаб РФ в НАТО, но не получил ответа."Сейчас на все вот эти наши инициативы следует уже конкретный акцент, готовность вступить в серьёзные переговоры", - подчеркнул министр.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.

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безопасность, россия, сша, сергей лавров