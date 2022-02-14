14:34 14.02.2022 (обновлено: 14:37 14.02.2022)
В МИД рассказали об анализе ответов США и НАТО на предложения по гарантиям
В МИД продолжают анализировать ответы США и НАТО на предложения России по безопасности
© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Москва продолжает анализировать ответы США и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности, формирует свою позицию по дальнейшим действиям, заявил замдиректора департамента по контролю над вооружениями МИД РФ Олег Постников.
"Мы продолжаем анализ полученных от США и НАТО соображений, формируем наши позиции по дальнейшим действиям. Ни в коем случае нельзя давать западным столицам проигнорировать наши законные озабоченности в отношении того, как они трактуют принцип неделимости безопасности, под которым, к слову, не раз подписались", - заявил он в ходе круглого стола в Совете Федерации "Международное сотрудничество в борьбе с глобальными вызовами и угрозами, включая кризис системы контроля над вооружениями".
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По итогам состоявшегося в субботу телефонного разговора президентов России и США помощник российского главы государства Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Россия в ближайшее время доведет до США и НАТО свой ответ по гарантиям безопасности.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.