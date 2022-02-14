https://ria.ru/20220214/garantii-1772718093.html

В МИД рассказали об анализе ответов США и НАТО на предложения по гарантиям

В МИД рассказали об анализе ответов США и НАТО на предложения по гарантиям - РИА Новости, 14.02.2022

В МИД рассказали об анализе ответов США и НАТО на предложения по гарантиям

Москва продолжает анализировать ответы США и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности, формирует свою позицию по дальнейшим действиям, заявил... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T14:34

2022-02-14T14:34

2022-02-14T14:37

россия

сша

нато

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Москва продолжает анализировать ответы США и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности, формирует свою позицию по дальнейшим действиям, заявил замдиректора департамента по контролю над вооружениями МИД РФ Олег Постников."Мы продолжаем анализ полученных от США и НАТО соображений, формируем наши позиции по дальнейшим действиям. Ни в коем случае нельзя давать западным столицам проигнорировать наши законные озабоченности в отношении того, как они трактуют принцип неделимости безопасности, под которым, к слову, не раз подписались", - заявил он в ходе круглого стола в Совете Федерации "Международное сотрудничество в борьбе с глобальными вызовами и угрозами, включая кризис системы контроля над вооружениями".По итогам состоявшегося в субботу телефонного разговора президентов России и США помощник российского главы государства Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Россия в ближайшее время доведет до США и НАТО свой ответ по гарантиям безопасности.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.

https://ria.ru/20220122/ssha-1768946291.html

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россия, сша, нато, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)