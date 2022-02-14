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В Минфине назвали единственный легальный способ выйти на крипторынок
В Минфине назвали единственный легальный способ выйти на крипторынок - РИА Новости, 14.02.2022
В Минфине назвали единственный легальный способ выйти на крипторынок
Банки и биржи будут единственным легальным способом выхода на крипторынок в России, а к тем, кто не захочет использовать легальные возможности, будут применятся РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T10:26
2022-02-14T10:26
экономика
технологии
дмитрий чернышенко
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Банки и биржи будут единственным легальным способом выхода на крипторынок в России, а к тем, кто не захочет использовать легальные возможности, будут применятся соответствующие меры ответственности, заявил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.Моисеев также отметил, что концепция кабмина РФ по криптовалютам учитывает все риски, на которые указывал ЦБ; запрет сделал бы нарушителями миллионы людей и затормозил развитие новых технологий.По его словам, актуальность регулирования криптовалют обусловлена ростом популярности инвестиций граждан в такие активы и тем, как в целом функционирует этот рынок. Необходимо создать понятные и прозрачные правила для участия граждан и бизнеса в финансовых инструментах крипторынка, сказал замминистра."Концепция предусматривает обеспечение прослеживаемости денежных потоков и криптотранзакций, а также идентификацию пользователей. Банки и биржи будут единственным легальным входом на рынок и обязаны будут выполнять все требования антиотмывочного законодательства. К тем, кто не захочет использовать легальные возможности, будут применятся соответствующие меры ответственности", - сказал Моисеев.В январе текущего года ЦБ РФ опубликовал доклад, где предложил запретить майнинг криптовалют на территории России, использование инфраструктуры российского финансового рынка для любых операций с ними, а также вложение финансовыми организациями средств в криптовалюты и связанные с ними инструменты. В то же время вице-премьер Дмитрий Чернышенко утвердил дорожную карту для рынка криптовалют, которая предусматривает их регулирование, а не запрет и, в частности, идентификацию клиентов, ответственность за нарушения и возможное "приземление" криптоплощадок в России.
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экономика, технологии, дмитрий чернышенко, россия, центральный банк рф (цб рф)
10:26 14.02.2022
 
В Минфине назвали единственный легальный способ выйти на крипторынок

Банки и биржи станут единственным легальным способом выйти на крипторынок

© Depositphotos / ScharfsinnМайнинг криптовалюты
Майнинг криптовалюты - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© Depositphotos / Scharfsinn
Майнинг криптовалюты
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Банки и биржи будут единственным легальным способом выхода на крипторынок в России, а к тем, кто не захочет использовать легальные возможности, будут применятся соответствующие меры ответственности, заявил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
Моисеев также отметил, что концепция кабмина РФ по криптовалютам учитывает все риски, на которые указывал ЦБ; запрет сделал бы нарушителями миллионы людей и затормозил развитие новых технологий.
По его словам, актуальность регулирования криптовалют обусловлена ростом популярности инвестиций граждан в такие активы и тем, как в целом функционирует этот рынок. Необходимо создать понятные и прозрачные правила для участия граждан и бизнеса в финансовых инструментах крипторынка, сказал замминистра.
"Концепция предусматривает обеспечение прослеживаемости денежных потоков и криптотранзакций, а также идентификацию пользователей. Банки и биржи будут единственным легальным входом на рынок и обязаны будут выполнять все требования антиотмывочного законодательства. К тем, кто не захочет использовать легальные возможности, будут применятся соответствующие меры ответственности", - сказал Моисеев.
В январе текущего года ЦБ РФ опубликовал доклад, где предложил запретить майнинг криптовалют на территории России, использование инфраструктуры российского финансового рынка для любых операций с ними, а также вложение финансовыми организациями средств в криптовалюты и связанные с ними инструменты. В то же время вице-премьер Дмитрий Чернышенко утвердил дорожную карту для рынка криптовалют, которая предусматривает их регулирование, а не запрет и, в частности, идентификацию клиентов, ответственность за нарушения и возможное "приземление" криптоплощадок в России.
Монета с логотипом криптовалюты биткоин - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
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ЭкономикаТехнологииДмитрий ЧернышенкоРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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