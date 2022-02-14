В посольстве США в Болгарии обнаружили свастику, сообщило СМИ
Axios: неизвестный нарисовал свастику в защищенной части посольства США в Болгарии
ВАШИНГТОН, 14 фев — РИА Новости. Неизвестный нарисовал свастику в части посольства США в Болгарии с защищенным доступом, госдепартамент осудил появление символа в диппредставительстве, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.
По его данным, изображение было обнаружено 28 января — на следующий день после Международного дня памяти жертв Холокоста. Свастику кто-то нарисовал фиолетовыми чернилами на шторе в одном из помещений посольства. Это помещение относится к особо охраняемой части посольства, что, по данным источников, свидетельствует о том, что нарисовавший свастику имел доступ к внутренней части дипмиссии.
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Как пишет издание, новость об обнаружении свастики распространилась в правительственных кругах в пятницу, после того как посольство в Софии отправило дипломатическую телеграмму с описанием произошедшего.
"Департамент относится к этому вопросу весьма серьезно. Мы безоговорочно осуждаем любые проявления ненависти или предрассудков на рабочем месте, о чем в данном случае, судя по всему, может идти речь. Это отвратительный символ, который обозначает все, против чего выступает наше ведомство", — заявил порталу представитель госдепартамента Нед Прайс.
Он подчеркнул, что госдепартамент стремится делать все возможное, чтобы быть "гостеприимным, инклюзивным и свободным от предвзятости" ведомством.
Это не первая история со свастикой и американскими ведомствами за последнее время. В конце июля нацарапанную свастику нашли на стене лифта в здании госдепа США — рядом с офисом спецпредставителя госдепа по борьбе с антисемитизмом. Тогда же началось расследование. Президент США Джо Байден, комментируя эту новость, заявлял, что антисемитизму нет места нигде в мире, в том числе в американской администрации.
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