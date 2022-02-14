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В посольстве США в Болгарии обнаружили свастику, сообщило СМИ

В посольстве США в Болгарии обнаружили свастику, сообщило СМИ - РИА Новости, 14.02.2022

В посольстве США в Болгарии обнаружили свастику, сообщило СМИ

Неизвестный нарисовал свастику в части посольства США в Болгарии с защищенным доступом, госдепартамент осудил появление символа в диппредставительстве, сообщает РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T02:08

2022-02-14T02:08

2022-02-14T02:08

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ВАШИНГТОН, 14 фев — РИА Новости. Неизвестный нарисовал свастику в части посольства США в Болгарии с защищенным доступом, госдепартамент осудил появление символа в диппредставительстве, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.По его данным, изображение было обнаружено 28 января — на следующий день после Международного дня памяти жертв Холокоста. Свастику кто-то нарисовал фиолетовыми чернилами на шторе в одном из помещений посольства. Это помещение относится к особо охраняемой части посольства, что, по данным источников, свидетельствует о том, что нарисовавший свастику имел доступ к внутренней части дипмиссии.Как пишет издание, новость об обнаружении свастики распространилась в правительственных кругах в пятницу, после того как посольство в Софии отправило дипломатическую телеграмму с описанием произошедшего.Он подчеркнул, что госдепартамент стремится делать все возможное, чтобы быть "гостеприимным, инклюзивным и свободным от предвзятости" ведомством.Это не первая история со свастикой и американскими ведомствами за последнее время. В конце июля нацарапанную свастику нашли на стене лифта в здании госдепа США — рядом с офисом спецпредставителя госдепа по борьбе с антисемитизмом. Тогда же началось расследование. Президент США Джо Байден, комментируя эту новость, заявлял, что антисемитизму нет места нигде в мире, в том числе в американской администрации.

https://ria.ru/20211216/byk-1763968465.html

https://ria.ru/20210909/antisemitizm-1749315248.html

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софия (город)

болгария

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в мире, джо байден, сша, софия (город), болгария, вашингтон