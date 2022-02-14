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В Элисте рассмотрят вопрос о досрочной отставке мэра
В Элисте рассмотрят вопрос о досрочной отставке мэра - РИА Новости, 14.02.2022
В Элисте рассмотрят вопрос о досрочной отставке мэра
Депутаты Элистинского городского собрания во вторник рассмотрят вопрос о досрочном прекращении полномочий главы администрации города Дмитрия Трапезникова,... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T13:51
2022-02-14T13:51
2022-02-14T13:51
политика
республика калмыкия
элиста
донецкая народная республика
дмитрий трапезников
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ВОЛГОГРАД, 14 фев – РИА Новости. Депутаты Элистинского городского собрания во вторник рассмотрят вопрос о досрочном прекращении полномочий главы администрации города Дмитрия Трапезникова, сообщается в повестке внеочередного заседания на сайте горсобрания.Также во вторник депутаты городского собрания назначат временно исполняющего обязанности главы администрации Элисты, а также объявят конкурс на замещение вакантной должности.Сейчас пост главы администрации Элисты занимает полковник вооруженных сил ДНР Трапезников, сити-менеджером его избрали депутаты Элистинского городского собрания в марте 2020 года.
https://ria.ru/20220214/otstavka-1772658687.html
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политика, республика калмыкия, элиста, донецкая народная республика, дмитрий трапезников
В Элисте рассмотрят вопрос о досрочной отставке мэра
Элистинские депутаты во вторник рассмотрят вопрос о досрочной отставке мэра Трапезникова