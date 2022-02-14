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Религия
https://ria.ru/20220214/ekzarkhat-1772660116.html
В Уганде высказались о создании экзархата РПЦ в Африке
В Уганде высказались о создании экзархата РПЦ в Африке - РИА Новости, 14.02.2022
В Уганде высказались о создании экзархата РПЦ в Африке
В Африке не существует препятствий для работы с Африканским экзархатом РПЦ, сообщил РИА Новости в субботу председатель Высшего исламского совета Уганды и... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T11:04
2022-02-14T11:04
религия
здоровье - общество
африка
уганда
русская православная церковь
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КАИР, 14 фев – РИА Новости. В Африке не существует препятствий для работы с Африканским экзархатом РПЦ, сообщил РИА Новости в субботу председатель Высшего исламского совета Уганды и верховный муфтий страны Шабан Рамадан Мубадже."Во многих странах Африки действуют национальные Советы, в которых представлены мусульмане, католики, православные и другие конфессии. В случае с новым экзархатом РПЦ могу сказать, что его представители также могут принять участие в межконфессиональном диалоге", - сообщил Мубадже.По его словам, факт участия Африканского экзархата в жизни верующих может достойно дополнить конструктивный диалог верующих и религиозных организаций."Государства сильны, если их граждане принимают активное участие в построении общества. Поэтому нет никаких препятствий и для работы Африканского экзархата", - отметил Мубадже."В ряде стран африканского континента, в частности, Уганде и соседних странах гонений на христиан нет. Вместе с тем, есть факты притеснения в других частях континента. Это делают люди и организации, которые прикрываются лозунгами. Для мусульман гонения на людей иного верования недопустимо. Всевышний говорит о том, чтобы мы жили в мире и добрососедстве", - добавил угандийский верховный муфтий.По его словам, негативное отношение к христианам в Африке создает негативное впечатление о самом континенте, поэтому необходимо приложить все силы, чтобы гонения по конфессиональному признаку прекратились не только на африканском континенте, но и мире в целом."У нас, например, в Уганде, действует национальный Совет межконфессионального диалога. Представители разных верований действуют слаженно и сообща. Поэтому у нас нет каких-либо гонений или притеснений на кого-то бы ни было", - сказал верховный муфтий Уганды Шабан Рамадан Мубадже.
https://ria.ru/20220128/otvet-1770033775.html
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здоровье - общество, африка, уганда, русская православная церковь
11:04 14.02.2022
 

В Уганде высказались о создании экзархата РПЦ в Африке

CC BY-SA 4.0 / Maxim Massalitin / Воскресенский храм в Рабате, Морокко
Воскресенский храм в Рабате, Морокко - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
CC BY-SA 4.0 / Maxim Massalitin /
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КАИР, 14 фев – РИА Новости. В Африке не существует препятствий для работы с Африканским экзархатом РПЦ, сообщил РИА Новости в субботу председатель Высшего исламского совета Уганды и верховный муфтий страны Шабан Рамадан Мубадже.
"Во многих странах Африки действуют национальные Советы, в которых представлены мусульмане, католики, православные и другие конфессии. В случае с новым экзархатом РПЦ могу сказать, что его представители также могут принять участие в межконфессиональном диалоге", - сообщил Мубадже.
По его словам, факт участия Африканского экзархата в жизни верующих может достойно дополнить конструктивный диалог верующих и религиозных организаций.
"Государства сильны, если их граждане принимают активное участие в построении общества. Поэтому нет никаких препятствий и для работы Африканского экзархата", - отметил Мубадже.
Заседание Священного Синода Русской Православной Церкви - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
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"В ряде стран африканского континента, в частности, Уганде и соседних странах гонений на христиан нет. Вместе с тем, есть факты притеснения в других частях континента. Это делают люди и организации, которые прикрываются лозунгами. Для мусульман гонения на людей иного верования недопустимо. Всевышний говорит о том, чтобы мы жили в мире и добрососедстве", - добавил угандийский верховный муфтий.

По его словам, негативное отношение к христианам в Африке создает негативное впечатление о самом континенте, поэтому необходимо приложить все силы, чтобы гонения по конфессиональному признаку прекратились не только на африканском континенте, но и мире в целом.

"У нас, например, в Уганде, действует национальный Совет межконфессионального диалога. Представители разных верований действуют слаженно и сообща. Поэтому у нас нет каких-либо гонений или притеснений на кого-то бы ни было", - сказал верховный муфтий Уганды Шабан Рамадан Мубадже.
Глава российской делегации межрелигиозной рабочей группы Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ иеромонах Стефан и глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов во время заседания межконфессионального круглого стола в Дамаске. 4 февраля 2018 - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
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