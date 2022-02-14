https://ria.ru/20220214/eksport-1772657870.html
РЭЦ в 2021 году увеличил поддержку экспорта агропродукции до $7,3 млрд
РЭЦ в 2021 году увеличил поддержку экспорта агропродукции до $7,3 млрд - РИА Новости, 14.02.2022
РЭЦ в 2021 году увеличил поддержку экспорта агропродукции до $7,3 млрд
Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) в 2021 году увеличил поддержку сельхозпродукции на внешних рынках почти в два раза, до 7,3 миллиарда долларов,... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T10:58
2022-02-14T10:58
2022-02-14T10:58
российский экспортный центр (рэц)
россия
дубай (город)
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) в 2021 году увеличил поддержку сельхозпродукции на внешних рынках почти в два раза, до 7,3 миллиарда долларов, сообщает центр."В 2021 году объем экспорта АПК, который получил поддержку от Российского экспортного центра, увеличился в 1,7 раза по сравнению с 2020 годом и достиг 7,3 миллиарда долларов", - сообщила на открытии выставки Gulfood 2022 в Дубае генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина."Мы активно наращиваем экспорт в сфере АПК, и Персидский залив — это один из самых перспективных регионов для российских продуктов питания. Россия может обеспечить потребность местного рынка и в сельхозпродукции, и в продовольственных товарах, и мы рады продемонстрировать на выставке продукцию наших экспортеров", — отметила она.В Дубае 13 февраля открылась международная выставка пищевой промышленности Gulfood 2022. Экспозиция продлится до 17 февраля, на ней при поддержке Российского экспортного центра представят свои товары более 60 российских компаний, в том числе производители кондитерских изделий и молочных продуктов, мяса, напитков и икры.
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российский экспортный центр (рэц), россия, дубай (город)
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) в 2021 году увеличил поддержку сельхозпродукции на внешних рынках почти в два раза, до 7,3 миллиарда долларов, сообщает центр.
"В 2021 году объем экспорта АПК, который получил поддержку от Российского экспортного центра
, увеличился в 1,7 раза по сравнению с 2020 годом и достиг 7,3 миллиарда долларов", - сообщила на открытии выставки Gulfood 2022 в Дубае
генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина
.
"Мы активно наращиваем экспорт в сфере АПК, и Персидский залив — это один из самых перспективных регионов для российских продуктов питания. Россия может обеспечить потребность местного рынка и в сельхозпродукции, и в продовольственных товарах, и мы рады продемонстрировать на выставке продукцию наших экспортеров", — отметила она.
В Дубае 13 февраля открылась международная выставка пищевой промышленности Gulfood 2022. Экспозиция продлится до 17 февраля, на ней при поддержке Российского экспортного центра представят свои товары более 60 российских компаний, в том числе производители кондитерских изделий и молочных продуктов, мяса, напитков и икры.