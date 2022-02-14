https://ria.ru/20220214/dw-1772720639.html

В Германии призвали Шольца добиться от Путина отмены ограничений для DW

В Германии призвали Шольца добиться от Путина отмены ограничений для DW - РИА Новости, 14.02.2022

В Германии призвали Шольца добиться от Путина отмены ограничений для DW

Немецкий союз журналистов (DJV) призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца добиться в Москве на переговорах с российским президентом Владимиром Путиным "немедленной... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T14:45

2022-02-14T14:45

2022-02-14T14:45

в мире

олаф шольц

германия

россия

deutsche welle

rt deutsch

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/03/1770914247_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4927328698789177f32070518d0cb859.jpg

БЕРЛИН, 14 фев – РИА Новости. Немецкий союз журналистов (DJV) призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца добиться в Москве на переговорах с российским президентом Владимиром Путиным "немедленной отмены" ограничений для Deutsche Welle, принятых ранее российской стороной в ответ на запрет вещания в Германии российского телеканала RT DE, а также поддержать немецких корреспондентов в России.МИД РФ ранее заявил, что Россия в ответ на прекращение вещания телеканала RT DE в Германии закрывает корпункт Deutsche Welle в РФ и аннулирует аккредитации всех сотрудников его российского бюро, а также прекращает спутниковое и иное вещание канала в России. Если Германия пойдет на нормализацию ситуации вокруг RT DE, Москва пойдет Берлину навстречу, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Он (Шольц - ред) должен настаивать на немедленной отмене ограничений для Deutsche Welle. В письме председателя DJV Франка Юбералла канцлеру говорится: "Поэтому я прошу вас использовать все ваши полномочия с российской стороной, чтобы обеспечить немедленную отмену приостановки деятельности Deutsche Welle. Кроме того, российские власти должны немедленно пресечь любые попытки помешать немецким корреспондентам в стране заниматься своей профессиональной деятельностью", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте DJV.В заявлении указано, что "немецкие СМИ, аккредитованные в России, должны до 8 февраля предоставить властям информацию о своей якобы экономической зависимости от правительства Германии". В организации призвали защитить "интересы журналистов относительно политики Российской Федерации".Комиссия регистрации и надзора медиарегуляторов ФРГ 1 февраля официально запретила вещание телеканала RT DE в Германии, заявив, что у организаторов вещания нет необходимого разрешения. RT DE Productions обжалует в суде решение немецкого регулятора. В МИД РФ пояснили, что телеканал осуществлял деятельность на основе выданной Сербией лицензии и в полном соответствии с Европейской конвенцией о трансграничном телевидении, участницей которой является и ФРГ. МИД заявил, что приступает к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в России германских СМИ, а также интернет-посредников, произвольно и безосновательно удаливших аккаунты телеканала со своих платформ.Ранее высокопоставленный источник в российском МИД сообщил РИА Новости, что в ходе январского визита главы МИД Германии Анналены Бербок в Москву были предложены пути выхода из кризиса вокруг RT DE, но Берлин отказался это обсуждать.

https://ria.ru/20220205/zakharova-1771280394.html

https://ria.ru/20220204/germaniya-1770984526.html

германия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, олаф шольц, германия, россия, deutsche welle, rt deutsch