https://ria.ru/20220214/dtp-1772801552.html
В Сочи произошло массовое ДТП, есть погибшие
В Сочи произошло массовое ДТП, есть погибшие - РИА Новости, 14.02.2022
В Сочи произошло массовое ДТП, есть погибшие
Смертельная авария с участием четырёх автомобилей произошла в сочинском Адлере, один человек погиб, на месте происшествия работают медики, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T21:20
2022-02-14T21:20
2022-02-14T21:20
происшествия
авто
сочи
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адлер
краснодарский край
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СОЧИ, 14 фев – РИА Новости. Смертельная авария с участием четырёх автомобилей произошла в сочинском Адлере, один человек погиб, на месте происшествия работают медики, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГИБДД Краснодарского края.Авария произошла в понедельник. По предварительным данным ГИБДД, водитель Renault пытался перестроиться, но столкнулся с грузовиком Shacman после чего большегруз выехал на полосу встречного движения, и наехал на припаркованные два автомобиля."В Сочи, на улице Авиационная, произошло столкновение четырёх автомобилей, из них три легковые, одна грузовая, скорая помощь на месте. Один человек погиб", - сказал собеседник агентства.Обстоятельства произошедшего сейчас устанавливаются.
https://ria.ru/20220214/dtp-1772637612.html
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происшествия, авто, сочи, дтп, адлер, краснодарский край
В Сочи произошло массовое ДТП, есть погибшие
В Сочи произошло массовое ДТП, один человек погиб