https://ria.ru/20220214/dtp-1772743236.html
Четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой в Челябинске
Четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой в Челябинске - РИА Новости, 14.02.2022
Четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой в Челябинске
Автомобиль "Лада Калина" столкнулся с маршрутным такси в понедельник в Челябинске, травмы получили четыре человека, сообщила пресс-служба ГИБДД УМВД России по... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T16:25
2022-02-14T16:25
2022-02-14T16:25
происшествия
авто
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челябинск
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ЧЕЛЯБИНСК, 14 фев – РИА Новости. Автомобиль "Лада Калина" столкнулся с маршрутным такси в понедельник в Челябинске, травмы получили четыре человека, сообщила пресс-служба ГИБДД УМВД России по Челябинску.По данным ГИБДД, авария произошла в 16.10 (14.10 мск) на регулируемом перекрёстке улиц Доватора и Шаумяна."Водитель (женщина 1999 года рождения), управляя автомобилем "Лада Калина", при совершении маневра левого поворота на улицу Шаумяна совершил столкновение с автобусом Peugeot (56 маршрут). В результате происшествия 3 пассажира автомобиля "Лада Калина" и пассажир автобуса были доставлены в больницу для обследования", - говорится в сообщении.По факту происшествия проводится административное расследование, уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20220214/dtp-1772679439.html
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происшествия, авто, дтп, челябинск
Четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой в Челябинске
Четыре человека пострадали в ДТП с "Ладой Калиной" и маршруткой в Челябинске
ЧЕЛЯБИНСК, 14 фев – РИА Новости. Автомобиль "Лада Калина" столкнулся с маршрутным такси в понедельник в Челябинске, травмы получили четыре человека, сообщила пресс-служба ГИБДД УМВД России по Челябинску.
По данным ГИБДД
, авария произошла в 16.10 (14.10 мск) на регулируемом перекрёстке улиц Доватора и Шаумяна.
"Водитель (женщина 1999 года рождения), управляя автомобилем "Лада Калина", при совершении маневра левого поворота на улицу Шаумяна совершил столкновение с автобусом Peugeot (56 маршрут). В результате происшествия 3 пассажира автомобиля "Лада Калина" и пассажир автобуса были доставлены в больницу для обследования", - говорится в сообщении.
По факту происшествия проводится административное расследование, уточняется в сообщении.