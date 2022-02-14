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Четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой в Челябинске
Четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой в Челябинске - РИА Новости, 14.02.2022
Четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой в Челябинске
Автомобиль "Лада Калина" столкнулся с маршрутным такси в понедельник в Челябинске, травмы получили четыре человека, сообщила пресс-служба ГИБДД УМВД России по... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T16:25
2022-02-14T16:25
происшествия
авто
дтп
челябинск
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ЧЕЛЯБИНСК, 14 фев – РИА Новости. Автомобиль "Лада Калина" столкнулся с маршрутным такси в понедельник в Челябинске, травмы получили четыре человека, сообщила пресс-служба ГИБДД УМВД России по Челябинску.По данным ГИБДД, авария произошла в 16.10 (14.10 мск) на регулируемом перекрёстке улиц Доватора и Шаумяна."Водитель (женщина 1999 года рождения), управляя автомобилем "Лада Калина", при совершении маневра левого поворота на улицу Шаумяна совершил столкновение с автобусом Peugeot (56 маршрут). В результате происшествия 3 пассажира автомобиля "Лада Калина" и пассажир автобуса были доставлены в больницу для обследования", - говорится в сообщении.По факту происшествия проводится административное расследование, уточняется в сообщении.
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происшествия, авто, дтп, челябинск
16:25 14.02.2022
 
Четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой в Челябинске

Четыре человека пострадали в ДТП с "Ладой Калиной" и маршруткой в Челябинске

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
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ЧЕЛЯБИНСК, 14 фев – РИА Новости. Автомобиль "Лада Калина" столкнулся с маршрутным такси в понедельник в Челябинске, травмы получили четыре человека, сообщила пресс-служба ГИБДД УМВД России по Челябинску.
По данным ГИБДД, авария произошла в 16.10 (14.10 мск) на регулируемом перекрёстке улиц Доватора и Шаумяна.
"Водитель (женщина 1999 года рождения), управляя автомобилем "Лада Калина", при совершении маневра левого поворота на улицу Шаумяна совершил столкновение с автобусом Peugeot (56 маршрут). В результате происшествия 3 пассажира автомобиля "Лада Калина" и пассажир автобуса были доставлены в больницу для обследования", - говорится в сообщении.
По факту происшествия проводится административное расследование, уточняется в сообщении.
Школьный автобус попал в ДТП в Ивановской области - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
12:12
В Ивановской области школьный автобус попал в ДТП
 
ПроисшествияАвтоДТПЧелябинск
 
 
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