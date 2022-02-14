https://ria.ru/20220214/dtp-1772743236.html

Четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой в Челябинске

Четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой в Челябинске - РИА Новости, 14.02.2022

Четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой в Челябинске

Автомобиль "Лада Калина" столкнулся с маршрутным такси в понедельник в Челябинске, травмы получили четыре человека, сообщила пресс-служба ГИБДД УМВД России по... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T16:25

2022-02-14T16:25

2022-02-14T16:25

происшествия

авто

дтп

челябинск

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ЧЕЛЯБИНСК, 14 фев – РИА Новости. Автомобиль "Лада Калина" столкнулся с маршрутным такси в понедельник в Челябинске, травмы получили четыре человека, сообщила пресс-служба ГИБДД УМВД России по Челябинску.По данным ГИБДД, авария произошла в 16.10 (14.10 мск) на регулируемом перекрёстке улиц Доватора и Шаумяна."Водитель (женщина 1999 года рождения), управляя автомобилем "Лада Калина", при совершении маневра левого поворота на улицу Шаумяна совершил столкновение с автобусом Peugeot (56 маршрут). В результате происшествия 3 пассажира автомобиля "Лада Калина" и пассажир автобуса были доставлены в больницу для обследования", - говорится в сообщении.По факту происшествия проводится административное расследование, уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20220214/dtp-1772679439.html

челябинск

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происшествия, авто, дтп, челябинск