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Глава Ленобласти выступил с рядом инициатив на Конгрессе местных властей СЕ
Глава Ленобласти выступил с рядом инициатив на Конгрессе местных властей СЕ - РИА Новости, 14.02.2022
Глава Ленобласти выступил с рядом инициатив на Конгрессе местных властей СЕ
С рядом конкретных предложений, направленных на повышение эффективности работы Конгресса местных и региональных властей Совета Европы, выступил губернатор... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T14:44
2022-02-14T14:44
2022-02-14T14:44
ленинградская область
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 фев - РИА Новости. С рядом конкретных предложений, направленных на повышение эффективности работы Конгресса местных и региональных властей Совета Европы, выступил губернатор Ленинградской области Александра Дрозденко.Глава области в частности, обратил внимание на необходимость оперативного обмена информацией по лучшим практикам, что позволило бы участникам Конгресса учитывать опыт коллег при решении актуальных проблем.Для лучшего взаимодействия стран-участниц, а также повышения узнаваемости Конгресса Дрозденко предложил активнее привлекать молодежь."Работа наших молодежных делегатов, в том числе и в медиапространстве в своих странах, позволит активнее освещать и продвигать нашу работу", - сказал Дрозденко.Кроме того, губернатор поддержал предложение коллег по пересмотру формата докладов, что, по мнению Дрозденко, позволило бы сократить время их подготовки. По словам Дрозденко, с учетом скорости современных информационных потоков оперативная подготовка докладов позволит минимизировать риск того, что их содержание утратит актуальность к моменту презентации.Конгресс местных и региональных властей Совета Европы в настоящее время включает 324 членов национальных делегаций и 324 их заместителей, представляющих свыше 200 тысяч местных и региональных органов власти из 47 государств-членов Совета Европы (СЕ). Конгресс является консультативным органом СЕ и одним из трех его основных подразделений, служит площадкой для обсуждения общих проблем, обмена опытом и развития взаимодействия.
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александр дрозденко
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 фев - РИА Новости.
С рядом конкретных предложений, направленных на повышение эффективности работы Конгресса местных и региональных властей Совета Европы, выступил губернатор Ленинградской области Александра Дрозденко
.
Глава области в частности, обратил внимание на необходимость оперативного обмена информацией по лучшим практикам, что позволило бы участникам Конгресса учитывать опыт коллег при решении актуальных проблем.
Для лучшего взаимодействия стран-участниц, а также повышения узнаваемости Конгресса Дрозденко предложил активнее привлекать молодежь.
"Работа наших молодежных делегатов, в том числе и в медиапространстве в своих странах, позволит активнее освещать и продвигать нашу работу", - сказал Дрозденко.
Кроме того, губернатор поддержал предложение коллег по пересмотру формата докладов, что, по мнению Дрозденко, позволило бы сократить время их подготовки. По словам Дрозденко, с учетом скорости современных информационных потоков оперативная подготовка докладов позволит минимизировать риск того, что их содержание утратит актуальность к моменту презентации.
Конгресс местных и региональных властей Совета Европы в настоящее время включает 324 членов национальных делегаций и 324 их заместителей, представляющих свыше 200 тысяч местных и региональных органов власти из 47 государств-членов Совета Европы (СЕ). Конгресс является консультативным органом СЕ и одним из трех его основных подразделений, служит площадкой для обсуждения общих проблем, обмена опытом и развития взаимодействия.