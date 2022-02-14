https://ria.ru/20220214/donbass-1772740575.html

Вопрос обращения по признанию ДНР и ЛНР рассмотрят 15 февраля

Вопрос обращения по признанию ДНР и ЛНР рассмотрят 15 февраля - РИА Новости, 14.02.2022

Вопрос обращения по признанию ДНР и ЛНР рассмотрят 15 февраля

Депутаты Госдумы 15 февраля рассмотрят вопрос об обращении к президенту о необходимости признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик,... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T16:13

2022-02-14T16:13

2022-02-14T17:41

ситуация в днр и лнр

политика

донецкая народная республика

луганская народная республика

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Депутаты Госдумы 15 февраля рассмотрят вопрос об обращении к президенту о необходимости признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.Он уточнил, что на обсуждение вынесут два проекта постановления, которые депутаты обсудят на альтернативной основе.Как пояснил председатель Думы, проекты различаются тем, что один подразумевает незамедлительное направление президенту, а второй должен поступить в МИД и другие государственные органы для изучения и получения отзыва.

https://ria.ru/20220214/donbass-1772719779.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

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ситуация в днр и лнр, политика, донецкая народная республика, луганская народная республика, telegram (приложение)