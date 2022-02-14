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Вопрос обращения по признанию ДНР и ЛНР рассмотрят 15 февраля
Вопрос обращения по признанию ДНР и ЛНР рассмотрят 15 февраля - РИА Новости, 14.02.2022
Вопрос обращения по признанию ДНР и ЛНР рассмотрят 15 февраля
Депутаты Госдумы 15 февраля рассмотрят вопрос об обращении к президенту о необходимости признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик,... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T16:13
2022-02-14T17:41
ситуация в днр и лнр
политика
донецкая народная республика
луганская народная республика
telegram (приложение)
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Депутаты Госдумы 15 февраля рассмотрят вопрос об обращении к президенту о необходимости признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.Он уточнил, что на обсуждение вынесут два проекта постановления, которые депутаты обсудят на альтернативной основе.Как пояснил председатель Думы, проекты различаются тем, что один подразумевает незамедлительное направление президенту, а второй должен поступить в МИД и другие государственные органы для изучения и получения отзыва.
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донецкая народная республика
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ситуация в днр и лнр, политика, донецкая народная республика, луганская народная республика, telegram (приложение)
16:13 14.02.2022 (обновлено: 17:41 14.02.2022)
 
Вопрос обращения по признанию ДНР и ЛНР рассмотрят 15 февраля

Спикер Думы Володин: депутаты 15 февраля рассмотрят проекты по признанию ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Депутаты Госдумы 15 февраля рассмотрят вопрос об обращении к президенту о необходимости признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что на обсуждение вынесут два проекта постановления, которые депутаты обсудят на альтернативной основе.
"Принят будет тот вариант, который при рейтинговом голосовании наберет наибольшее количество голосов", — добавил Володин.
Как пояснил председатель Думы, проекты различаются тем, что один подразумевает незамедлительное направление президенту, а второй должен поступить в МИД и другие государственные органы для изучения и получения отзыва.
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